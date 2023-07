Preverite, kaj vse morate vedeti o poletni negi las

Ne, zdravo lasišče in z njim lepi, bujni lasje niso vedno samoumevni, predvsem pa ne poleti, ko jih ogrožajo neusmiljeni sončni žarki, slana voda, klor in pogosto oblikovanje. Kako bi morali v vročih dneh negovati naglavno okrasje, da bi nam bilo v ponos in bi iz dopustniške bitke izšli kot zmagovalci?

Pravi mali čudež lahko dosežete, če si vsak dan vzamete minutko ali dve in si masirate lasišče z oljem.

Tako kot pri telesu je tudi pri laseh ključna hidracija. Poskrbimo torej za zadostno količino tekočine, najbolje vode, ki jo lahko obogatimo z rezino limone ali listom mete, ter si priskrbimo vlažilni izdelek za lase. Vsebuje naj sestavine, kot so aloe vera, glicerin ali hialuronska kislina, ki pomagajo zadrževati vlago ter ščitijo lase pred lomljenjem in izsušenostjo.

Drugi nujni ukrep poletne sezone je zaščita pred soncem; če smo se že navadili in namažemo kožo, pa pogosto pozabimo na lase, a UV-žarki škodljivo delujejo tudi nanje. Seveda se na trgu dobijo izdelki za zaščito las pred sevanjem, a cenejša in hitrejša zaščita je fizična. Rutka, modni klobuček, slamnik? Izbira je pestra, prav tako ugodnosti, saj nam denimo slamnik pomaga ščititi tudi kožo na obrazu in vratu.

Suhi in poškodovani lasje v vročem delu leta niso redkost, in da bi jim čim bolj pomagali, v tedensko rutino vključimo globinsko nego, denimo hranilne maske in maske z globinskim delovanjem. Naj vsebujejo arganovo, kokosovo olje in karitejevo maslo. Če želite vidno oz. občutno spremembo, masko nanesite na suhe, neumite lase, jo enakomerno razporedite in pustite. Lahko več ur ali celo čez noč – v tem primeru si nadenite kapo za prhanje. Nato si lase umijte kot običajno.

Verjamemo, da si želite ravne lase, če imate kodre, in obratno, a vsaj na dopustu lasem privoščite odmor in na njih ne uporabljajte pripomočkov za toplotno obdelavo. Likanje oz. kodranje lahko povzroči izgubo vlage, več je možnosti za lomljenje. Tudi sušilnik pustite doma – naj bodo naravno posušeni lasje sinonim za brezskrbno poletje.

Vlažilna maska ​ Za obnovo poškodovanih las zmešajte četrt skodelice jogurta in eno razžvrkljano jajce; nanesite na lase in lasišče, pustite do tri ure in sperite z mlačno vodo.

Izpostavljenost kloru in slani vodi je kakopak škodljiva za lase; klor jih izsuši, slana voda pa lahko povzroči dehidracijo in krhkost. Preden se torej podate v morje, lase zmočite s sladko vodo, še bolje je, če jih zaščitite z oljem ali plavalno kapo. Po koncu plavanja jih spet temeljito sperite s sladko vodo.

Pravi mali čudež lahko dosežete, če si vsak dan vzamete minutko ali dve in si masirate lasišče z oljem – lahko z blazinicami prstov ali namensko krtačo. Z njo boste blagodejno delovali na lasne mešičke, in če bodo ti zdravi, bodo takšni tudi lasje. Dodatni bonus je, da masaža lasišča pomaga v boju proti stresu in spodbuja sprostitev.

Masko nanesite na suhe, neumite lase, jo enakomerno razporedite in pustite. FOTO: Evrymmnt/getty Images

Kako pa lahko lasem pomagamo od znotraj? Vodilo naj bo uravnotežena prehrana, vanjo vključimo živila, bogata z beljakovinami, vitamini, predvsem E, A in C, ter minerali, kot sta železo in cink. Uživajte torej pusto meso, jajca, zelenjavo, predvsem stročnice, oreščke.