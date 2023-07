Preveč sadja ovira hujšanje

Sveže sadje je obvezna sestavina zdrave in uravnotežene prehrane, saj vsebuje veliko vitaminov, mineralov, antioksidantov, je pa res, da je v njem tudi sladkor. Sicer naraven, a to ne pomeni, da ne vpliva na telesno težo.

Nizek glikemični indeks, pa vendar ...

Ogljikovi hidrati iz sadja nimajo velikega učinka na nihanje krvnega sladkorja, večina sadja ima nizek glikemični indeks. V njem prisotna vlakna namreč preprečujejo hitro absorpcijo sladkorja in dolgo zagotavljajo sitost, pa vendarle lahko sladkor negativno vpliva na hujšanje in na ohranjaje telesne teže. Višek iz njega pridobljene energije, ki je telo ne porabi, se namreč shranjuje v obliki maščobnih oblog.

Sadje seveda vsebuje tudi kalorije, zato z njim res ni dobro pretiravati. 100 gramov banane denimo vsebuje 88 kalorij in 23 gramov ogljikovih hidratov, 100 gramov jabolka pa 52 kalorij in 14 gramov ogljikovih hidratov. To je, če hujšate dobro imeti v mislih.

Preprosti nasveti, kako s sadjem ohranjati zdravo telesno težo