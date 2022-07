Pretresljiva izpoved: zaspala z glavobolom, zjutraj ni več govorila

Kerry (44), mati dveh otrok, je leta trpela hude glavobole in se je nekako navadila živeti z njimi. Nekega dne se je ulegla v posteljo s hudim glavobolom, ko pa se je zjutraj zbudila, ni mogla več govoriti. Uporabljala je papir in svinčnik, da bi se lahko pogovarjala s svojo družino. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer so ji potrdili, da je imela možganske krvavitve.

Zdravniki so potrdili, da ima Kerry prirojeno arterijsko nepravilnost, zaradi česar je prišlo do možganske kapi. Kerry so operirali, ob pomoči zdravnikov pa ji je uspelo izboljšati tudi govor. »Nikoli ne bom ista oseba kot prej možgansko kapjo in govor ne bo veliko boljši. Težko je to sprejeti,« je rekla.

Zdravniki še vedno ne vedo, ali je bila operacija povsem uspešna, saj lahko mine tudi štiri leta do prvih vidnejših rezultatov.