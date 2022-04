Presenetljive zdravilne učinkovine v pečkah sadežev in listih krompirja

Listje in korenine krompirja proti debelosti

Listje ter korenine krompirja in korenja vsebujejo velike količine fenolnih spojin z antioksidativnim delovanjem, na primer klorogenska kislina in njeni derivati, ki se v kozmetiki uporablja kot ena glavnih komponent v kremah za odpravljanje celulita in debelosti, hkrati pa ima protivirusno in protivnetno delovanje, ščiti srce in ožilje ter pospešuje celjenje poškodb.

Grenki mandelj proti pandemiji raka

Marelične koščice, ki jim pravimo tudi grenki mandelj, skrivajo dober vir železa, kalija ter fosforja in so eden najboljših virov vitamina B17. Nekoliko grenka marelična jedrca v Rusiji že od leta 1845 uporabljajo kot zdravilo proti raku.

