Presenetljiva dejstva o energijskem zdravljenju

1. Energijske centre v telesu preučujemo že tisoč let.

2. Energijsko zdravljenje temelji na znanstvenih načelih.

Energijsko zdravljenje je komplementarno, zato ne smete izključiti tradicionalnega zdravljenja ali zdravil.

3. Vsakdo lahko prejme energijsko zdravljenje in ga izkoristi.

Delo na sebi je najbolj hvaležna aktivnost.

4. Obstaja veliko dostopnih vrst energijskega zdravljenja.

5. Energijsko zdravje lahko vzdržujete od doma.

To je zelo preprosta definicija, a če pogledamo zlom roke, se kost sama zaceli, pred tem je pomembno le, da jo pravilno naravnamo. Če se urežemo, moramo rano sicer očistiti, a koža se zaceli sama, če ni drugih pridruženih težav v telesu. Preprosta definicija sicer zahteva podrobne razlage in tudi zato vam predstavljamo pet dejstev, ki vam lahko pomagajo pri vseh nejasnostih ali napačnih predstavah, ki jih imate glede zdravljenja z energijo.Reiki je japonska tradicija energijskega zdravljenja in sega v zgodnje 20. stoletje. Sedem čaker, energijskih postaj v telesu, so prvič opisali v starodavnih hindujskih besedilih. Meridiani, energijske poti, ki potekajo po telesu in skozi čakre podobno kot po fizičnem telesu potekajo žile, so pomagali voditi tradicionalno kitajsko medicino pri razvoju akupunkture.Te starodavne kulture so uporabljale različne načine za spodbujanje naravne sposobnosti telesa za zdravljenje, vendar so prav vse prepoznale moč notranje energije.Vsi smo se v srednji šoli pri urah fizike naučili, da je snov sestavljena iz molekul. Celo nekaj trdnega, kot je miza, ves čas vibrira. To pomeni, da tudi ljudje vibriramo. Ko rečete, da ima nekdo dobro vibracijo ali dobro energijo, v resnici govorite o vibracijski energiji te osebe in srečni, veseli ljudje navadno vibrirajo na višji frekvenci.Tudi kraji in prostori imajo vibracije. Ko vstopite v prostor, v katerem je bil pravkar prepir, boste morda začutili gosto energijo, zaradi katere si ga želite takoj zapustiti. Kraji množičnih pokolov nosijo težko energijo. Plaža ima svetlo, lahkotno vibracijo zaradi soli (naravnega čistilca energije) in gibljivega zraka. Tudi zrak na plaži vibrira z višjo frekvenco.Energijsko zdravljenje je komplementarno, zato pri takšni obravnavi ne smete izključiti tradicionalnega zdravljenja ali zdravil ali od dobrega zdravilca prejeti prošnje/nasveta, da to naredite. V najboljšem primeru se morata alopatsko in energijsko zdravljenje dopolnjevati.Tako kot vam ni treba razumeti zakona gravitacije, preden padete z drevesa, vam ni treba popolnoma dojeti koncepta energijskega zdravljenja, preden se potopite v prakso. Vsak čas je pravi za obisk energijskega zdravilca. Za najboljše izkoriščenje vam priporočamo, da k njemu pristopite z odprtostjo in sprejemanjem. Če ste pod stresom, zaskrbljeni ali fizično izčrpani, se vam lahko energijsko zdravljenje pomaga sprostiti in poskrbeti, da se počutite bolj uravnotežene. Če se že počutite dobro, se je vedno mogoče počutiti še nekoliko bolje.Na voljo imate veliko različnih vrst energijskih zdravilcev in najdete jih skoraj povsod. (Morda ste celo sami eden od njih.) Ko ga iščete ali se zanj odločate, ne pozabite, da imate pravico biti izbirčni in postavljati veliko vprašanj, preden se odločite za to, komu se boste prepustili. Če ste že seznanjeni z energijskim zdravljenjem in se zanj ne odločate prvič, najbrž veste, kako poiskati zaupanja vrednega človeka, sicer pa ni slabo, da začnete iskati tako, da se odpravite v bližnji studio za jogo ali prosite prijatelja, ki se ukvarja z alternativnim zdravljenjem, da vam priporoči nekoga zanesljivega, ki mu morda tudi sam zaupa.Obstaja veliko vrst zdravljenja z energijo in vsaka zahteva nekoliko drugačno orodje in tehniko. Za začetek vam predstavimo nekaj priljubljenih, na katere boste pri iskanju najverjetneje naleteli.Akupunktura uporablja majhne igle, da spodbudi pretok energije v telesu in odstrani blokade.Refleksologija sprošča blokirano energijo in spodbuja celjenje s pritiski na določene točke na stopalih, rokah in ušesih.Dobra novica za vse, ki se tako radi sproščate, je, da je tudi masaža energijsko zdravljenje. Sprošča napetost v mišicah, spodbuja pretok limfe in omogoča globoko sprostitev.Tako kot se vsak dan prhate in si umivate zobe, bi morali tudi redno čistiti svojo energijo. Ko obiščete dobrega zdravilca energije, upoštevajte vse njegove nasvete za nadaljnje ravnanje.Doma lahko kurite žajbelj ali kadilo, da z njim očistite prostore, v katerih ste.Redno prezračujte prostore, da se izmenja prana in vanje pride sveža.Vsaj enkrat na teden si privoščite solno kopel ali prho tako, da v polno kad tople vode dodate kilogram soli, ali se s soljo zdrgnite pod tušem po vsem telesu in pustite, da nekaj časa učinkuje, preden jo sperete s sebe. To je eno najbolj učinkovitih energijskih čiščenj.Redno se gibajte, saj velja zdrav duh v zdravem telesu tudi za energijsko zdravljenje.Jejte čim manj mesa, izogibajte se alkoholu, cigaretam in drogam.Če se le da, meditirajte, saj s tem poskrbite za svoje fizično in mentalno zdravje.Ne gojite zamer, odpuščajte in se preprosto potrudite, da se premaknete naprej v življenju in niste žrtve spon slabih izkušenj preteklosti. Delo na sebi je najbolj hvaležna aktivnost. Vso srečo!