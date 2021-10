Presenetljiv razlog za odvečne kilograme

Fotografiranje hrane in objava fotografij na družabnih omrežjih je na moč priljubljena navada. Rezultati zadnje raziskave kažejo, da to počne kar 70 odstotkov milenjicev.

Ta ista študija pa je pokazala še, da takšno početje ne vpliva le na količino všečkov, temveč tudi na obliko telesa.

Kajti, kot so v poročilu zapisali znanstveniki z ameriške univerze Georgia Southern, so osebe, ki pogosto fotografirajo in na družabnih omrežjih objavljajo posnetke hrane, bolj od tistih, ki tega ne počno, dovzetne za odvečne kilograme.

Zakaj?

Strokovnjaki imajo odgovor tudi na to vprašanje. In sicer predvidevajo, da fotografiranje jedi pred zaužitjem te poveča verjetnost, da bo oseba tisto, kar je na krožniku, pojedla hitro in po eni porciji zaužila še dodatek. Kajti zaradi naglega uživanja hrane ne bo tako hitro kot pri počasnem, nastopil občutek sitosti.

V omenjeni raziskavi je sodelovalo 145 študentov, ki so jih strokovnjaki razdelili v dve skupini.

Izrazitejša vonj in okus

Ena skupina je bila naprošena, naj pred zaužitjem fotografira hrano in oceni, kolikšna je verjetnost, da bo po eni porciji hotela dodatek.

Rezultati so pokazali, da je skupina, ki je fotografirala hrano, tej dala višjo oceno in da so sodelujoči v njej večkrat ocenili, da bodo hoteli dodatek. Kajti, kot zatrjujejo znanstveniki, je fotografiranje spremenilo njihovo dojemanje jedi, njihovi možgani pa so se na dobrote intenzivneje odzvali. Natančneje: okus in vonj sta bila pri njih izrazitejša.

Skratka: rezultati raziskave bi lahko bili posebnega pomena za ljudi, ki se želijo znebiti nekaj odvečnih kilogramov.