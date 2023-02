Presenečeni boste, a zato je med hujšanjem dobro jesti mandlje

Mandlji so plodovi mandljevca, katerega latinsko ime je Prunus dulcis, spada pa v rod sliv in družino rožnic. Gre za listnato drevo, ki zraste do osem metrov visoko. Njegovi listi so dolgi en centimeter, njegovi cvetovi pa so sestavljeni iz petih cvetnih listov bele ali svetlo rožnate barve in poženejo še pred listi, v zgodnjem spomladanskem času. Plod je koščičast, obdaja ga nagubana lupina, ki ima na zunanji strani kosmato sivo prevleko. Sadeži mandljevca dozorijo 7-8 mesecev po cvetenju. Rastlina je občutljiva na zmrzal.

Preberite več na Onaplus.si