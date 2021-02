Preprosto do mehkih in negovanih pet

Čeprav so pozimi stopala skrita v topli obutvi, to še ne pomeni, da trda in razpokana koža na petah ni neprijetna ter nadležna. Tudi v hladnem delu leta jih negujte z naravnim balzamom, ki bo navlažil, nahranil in zmehčal kožo na njih. Za njegovo pripravo potrebujete le žlico vazelina in nekaj kapljic soka limone. Po kopeli izdatna nega Ti dve sestavini zmešajte. Preden s tako pripravljen balzam natrete stopala, jih nekaj minut namakajte v topli vodi. Na suhe pete v debeli plasti nanesite balzam, obujte tople bombažne nogavice in počakajte vsaj pol ure. Na koncu kožo na nogah negujte še s kokosovim oljem.



Limonov sok deluje kot antioksidant in spodbuja obnovo kožo, vazelin pa jo navlaži in nahrani. To je zato idealna kombinacija za trde in razpokane pete. Nego ponavljajte vsaj trikrat na teden.

