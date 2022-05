Preprosti triki, s katerimi boste poskrbeli za dobro mentalno zdravje

Živimo v časih, ko je čedalje več govora o mentalnem zdravju in pomenu le-tega. Sodoben tempo življenja od nas zahteva, da se na dnevni in tedenski ravni posvečamo najrazličnejšim področjem. Dolgi delovniki in visoka pričakovanja glede produktivnosti na delovnem mestu, skrb za družino in želja preživeti čim več časa z njo, gospodinjska opravila ter druge obveznosti in ljudje, ki jim želimo nameniti svoj čas – kombinacija vsega naštetega je velikokrat razlog, da se posameznik ujame v začaran krog, pri čemer samo izpolnjuje tekoče obveznosti, medtem ko pozabi nase; na svoje želje in potrebe. Pri tem se kopičijo nezadovoljstvo, jeza, stres, potlačeni občutki in preobremenjenost. To lahko na dolgi rok vodi tudi do razvoja fizičnih in mentalnih bolezni.

Preberite več na Onaplus.si.