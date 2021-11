Preprosti načini za izboljšanje razpoloženja

Behavioralna psihologinja Alice Boyes pravi, da je vsak kdaj slabe volje in nerazpoložen. Dobro pa je poznati načine, s katerimi se hitreje povrne pozitiven pogled na življenje. Zlasti, če negativen predolgo traja. Takole niza pet preprostih načinov za izboljšanje razpoloženja.

Bodite potrpežljivi do drugih

Dobra dela in pozitiven odnos do okolice znatno vplivajo na počutje ter razpoloženje. Res je, da je tedaj, ko smo slabe volje, težko ohranjati takšen odnos do soljudi, a prav ta nas spomni, da svet vendarle ni tako krut, kot se nam včasih zdi.

Bodite prijateljski do neznancev

Nasvet se navezuje na prejšnjega in gre stopničko dlje: prijaznost do neznancev še znatneje vpliva na počutje. V pozitivnem smislu.

Ne obremenjujte se s stvarmi, na katere ne morete vplivati

Slaba volja zaradi vremena, zamude avtobusa ali gostega prometa je povsem odveč. Kajti zadeve se zaradi nje ne bodo spremenile. Včasih je treba zadeve preprosto sprejeti in iz njih povleči najboljše. Zlasti to velja za stvari, na katere pač ne moremo vplivati.

Izpustite kakšno nalogo

V sodobnem svetu smo vsi preobremenjeni in zato pod stresom ter utrujeni, kar vodi v slabo voljo. Zato ne bodite prestrogi do sebe in izpustite kakšno ne nujno opravilo. Morda bo zanj čas kakšen drug dan.

Pomislite, kaj v življenju cenite

Odnose z bližnjimi, tesne prijatelje, lepo naravo, dosežke v karieri … zagotovo je nekaj, na kar ste ponosni, imate radi in cenite. Na žalost pa na lepe svari vse prepogosto pozabljamo. Zato se, ko ste slabe volje, spomnite nanje. Lahko jih tudi napišete na list papirja. Učinek bo še boljši.