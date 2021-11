Preprost napitek za dobro prebavo

Dobra prebava je neprecenljiva in se odraža z rednim odvajanjem blata. Kako pogosto je to, je odvisno od posameznika, vsekakor pa o zaprtju lahko govorimo tedaj, ko se čas med posamičnimi odvajanji znatno podaljša, so prisotni občutki napihnjenosti in napetosti trebuha ter je blato med odvajanjem trdo, sam postopek pa zato boleč.

Najbolje je s primerno prehrano in zdravim življenjskim slogom na sploh zaprtje preprečiti, če pa do njega vendarle pride si pomagajte z napitkom, ki ga učinkovito odpravlja.

In sicer gre za preprosto kombinacijo kefirja ter ajde.

Sestavine

dva decilitra kefirja

skodelico ajde

Priprava

Ajdo dobro izperite pod tekočo vodo in jo v posodi zavrite ter kuhajte približno pet minut. Kuhano precedite in sperite pod tekočo vodo.

Zmešajte jo s kefirjem in vsaj dve uri ohlajajte v hladilniku, Najbolje jo je v njem pustiti čez noč.

Kako deluje?

Ajda ima izjemno pozitiven učinek na telo: krepi organizem, ohranja zdravje krvnih žil, vsebuje veliko vlaknin,preprečuje utrujenost, pospešuje krvni pretok in spodbuja izločanje urina.

Kefir na drugi strani vsebuje veliko probiotikov in vlaknin čisti črevesje, obnavlja sluznice ter uravnava naravno mikrofloro.

Vse to pa je kombinacija, ki izboljšuje prebavo in tudi presnovo.