Ko kost poči, je po navadi že prepozno. Takrat je osteoporoza, bolezen, pri kateri se z leti znižuje kostna gostota, že toliko napredovala, da težko sami kar koli naredimo, možnost za zlome pa se precej poveča. Pri ženskah se začne kostna gostota pospešeno nižati okoli 50. leta starosti, pri moških deset let pozneje. Za trdnost kosti je treba skrbeti od mladosti naprej, preventiva je še kako pomembna: že pri otrocih uvedemo vsakodnevno polurno telesno aktivnost in jo vzdržujemo vse življenje, redno dodajamo primerne količine vitamina D, kalcija in magnezija, svetujejo zdravniki.

Dolžnost vsakega od nas je, da spremlja gostoto svojih kosti, tako kot spremlja krvni tlak in holesterol.

Spremljanje trdnosti kosti je pomembno tudi zato, da preprečimo zlome v starosti. Ti so pogosti, po 75. letu starosti osteoporotični zlom utrpi vsaka druga ženska in vsak peti moški. Ker se povprečna življenjska doba dviguje, za ženske je 83 let, za moške 79 let, bo polomljenih vse več, predvsem žensk, opozarjajo zdravniki. »Dolžnost vsakega od nas je, da spremlja gostoto svojih kosti, tako kot spremlja krvni tlak in holesterol, ki z leti narasteta,« je pred kratkim za naš časopis dejala specialistka fiziatrije in rehabilitacijske medicine Maja Kozlevčar Živec, dr. med. »Danes so na voljo raznovrstne diagnostične metode, s katerimi lahko zdravniki bolj uspešno kot v preteklosti pridejo do diagnoze in dosti lažje določijo kostno trdnost. Najprej z izračunom ogroženosti za zlom (FRAX) pri osebnem zdravniku ali referenčni sestri, nato z meritvijo mineralne kostne gostote (DXA) v dobrem centru za osteoporozo in oceno strukture kosti (TBS) v le določenih centrih, ki jo omogoča ista merilna tehnika,« je metode odkrivanja osteoporoze opisala sogovornica.

Osteoporoza poteka neopazno, naznanijo jo prvi zlomi. FOTO: Minerva Studio/Getty Images

Na Zvezi društev bolnikov z osteoporozo pravijo, da je najboljša preventiva, upoštevajmo štiri preproste ukrepe. Prvi je redna telesna vadba. Vaje, ki so odlične za krepitev kosti, so na primer hoja (po stopnicah), ples, vaje z utežmi, poskoki, taj či, počasen tek, vaje za ravnotežje. Pomembno je, da jih prilagodimo starosti in telesni pripravljenosti. Drugi ukrep je uravnotežena prehrana, ki naj bo bogata s kalcijem in drugimi minerali, poskrbimo za dovolj vitamina D. Tretji ukrep je, da se izogibamo škodljivim navadam: kadilke imajo višje tveganje za zlom, opozarjajo na zvezi, prav tako vsi, ki vsakodnevno prekomerno uživajo alkohol. Četrti ukrep je poznavanje dejavnikov tveganja zanjo. Kot pravijo na Zvezi društev bolnikov z osteoporozo, so vzroki za nastanek osteoporoze povezani s spolom, starostjo, prisotnostjo osteoporoze v družini, nekaterimi boleznimi, jemanjem zdravil, ki lahko prizadenejo kosti, nizko telesno težo in zgodnjo menopavzo.