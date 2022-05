Prepreči okužbo s HIV, okužba ni več smrtna obsodba

Po zaslugi sodobnih zdravil, če se jih jemlje redno, virus HIV že dolgo ni več smrtna obsodba. Še več. Kot poudarjajo v Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana, osebe, ki jih učinkovito zdravijo in imajo nezaznaven virus v krvi, tako rekoč niso več kužne.

»Zato je zelo pomembno, da se okužba ugotovi čim bolj zgodaj, kar je pomembno za okuženega zaradi daljše pričakovane življenjske dobe in bolj kakovostnega življenja, kot tudi za družbo, saj se okužba ne širi,« dodajajo.

PrEP ščiti pred HIV, ne pa pred drugimi spolno prenosljivimi okužbami. FOTO: Viktoriia Hnatiuk/Getty Images

HIV ali virus imunske pomanjkljivosti je v telesnih tekočinah (krvi, spermi, predsemenski tekočini, izločkih nožnice/materničnega vratu in materinem mleku), prenaša se z nezaščitenimi spolnimi odnosi in souporabo pribora za injiciranje drog.

Najboljša preventiva je poleg kondoma poznavanje spolnih partnerjev oziroma spolni odnos z enim zvestim partnerjem, pri injiciranju nedovoljenih drog individualna uporaba igel, pri tetoviranju, prebadanju ali akupunkturi pa morajo biti instrumenti vedno pravilno sterilizirani. Nikakor ne gre prezreti testiranja, preventivnega ukrepa, ki ima najboljše učinke v družbi.

Preventivno se lahko zaščitimo s predizpostavitveno zaščito pred okužbo s HIV (PrEP). Že nekaj tednov je mogoče do te zaščite tudi pri nas dostopati brezplačno, in sicer na ljubljanski infekcijski kliniki pa tudi na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor.

Namenjen je HIV-negativnim osebam z visokim tveganjem za okužbo. To so: moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, in transspolne osebe, osebe, ki ne uporabljajo (vedno) kondoma, še posebno pri receptivnih (pasivnih) analnih spolnih odnosih, osebe, ki so že imele spolno prenesene okužbe v preteklosti, osebe, katerih partnerji imajo HIV, a se še ne zdravijo oziroma se zdravijo, a še nimajo nezaznavnega virusnega bremena v trajanju vsaj 6 mesecev, ter osebe, ki prakticirajo kemseks.

Obisk ambulante za obravnavo SPO brez napotnice vključuje pregled, diagnostične preiskave, zdravljenje in posvet s specialistom.

PrEP učinkovito ščiti proti HIV, ne pa tudi proti drugim spolno prenosljivim okužbam, kot so gonoreja, klamidija, sifilis in hepatitis B in C. »Pri uporabi PrEP se je treba redno testirati na HIV in druge spolno prenosljive okužbe vsake tri mesece,« poudarijo na spletni strani kajisces.si.