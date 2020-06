Prepovedani modra in zelena

Izberite profesionalce!

Če se odločite za obisk tetovirnice, strokovnjaki svetujejo izbiro profesionalnega studia. Tam mora biti med drugim dobro poskrbljeno za higieno. Svetujejo še, da bi bilo treba pred tetoviranjem opraviti test alergičnosti na izbrano barvo.

V zadnjih letih se vedno več posameznikov odloča za tetoviranje. Če je bilo pred leti priljubljeno na del telesa narisati samo kakšen simbol, denimo zvezdo, kitajsko pismenko ali začetnici svojega ljubljenega, si danes vedno več posameznikov zaželi poslikave, ki zajame večji del telesa, a tetovaže niso le črne, ampak barvite. Tako lahko nastane prava mala umetnina.A tetoviranje prinaša morebitno tveganje. Problem so kemične sestavine v polnilih, ki obarvajo vašo kožo. Izpostavljeni ste pravemu koktajlu strupenih kemikalij. In ravno zato v Evropski uniji v zadnjih letih potekajo vse bolj žgoče debate o tem, kako ljudi zaščititi. Na ministrstvu za zdravje oziroma uradu za kemikalije, organu v sestavi tega ministrstva, so pojasnili, da se na ravni EU pripravlja nov zakonodajni ukrep za tatuje in trajni mejkap. Še letos naj bi bila sprejeta Uredba Evropske komisije, ki bo veljala v vseh državah članicah EU."Ob tem poudarjamo, da gre za prepoved širokega nabora snovi, med katerimi sta modra in zelena barva. Seznam snovi se bo sproti dopolnjeval glede na toksikološke lastnosti," so pojasnili in dodali, da so o zelenem in modrem pigmentu obsežno razpravljali že na znanstvenih odborih, kot je Odbor za ocenjevanje tveganja pri Evropski kemijski agenciji ECHA, v sklopu katerega se pripravlja mnenje za Evropsko komisijo. "Modro (vsebuje pigment blue 15:3) in zeleno barvilo (vsebuje pigment green 7) sta osnovni barvili v črnilih (tuših) za tetoviranje. Zanju je tudi najtežje najti ustrezno zamenjavo," še povedo.Slovenija je sicer med državami (Belgija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Španija in Švedska), ki že imajo uveljavljeno nacionalno zakonodajo, medtem ko večina držav EU tega področja sploh nima reguliranega. "Pri nas so snovi, ki se uporabljajo za tetoviranje, regulirane v Pravilniku o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti," še povedo na ministrstvu.