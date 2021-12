Prenajedanje nas bo preganjalo še dolgo

Kljub novemu koronavirusu mnogi načrtujejo bučna slavja v krogu družine in prijateljev; strokovnjaki pri tem opozarjajo na možnost širjenja nevarnih okužb, pri tem pa ne gre zanemariti niti zdravstvenih tveganj, ki jih prinašajo preveč obložene mize, obilica alkohola in pomanjkanje gibanja. Pri tem ne pozabimo niti na solidarnost, številni zaradi pandemije ali drugih življenjskih okoliščin december doživljajo v finančni stiski, zato bodo mnogi v prihodnjih tednih hvaležni pomoči in podpore.

Alkohola čim manj

Kot opozarjajo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), zaradi finančne ranljivosti začnemo še bolj posegati po prehransko manj ugodnih in pogosto cenenih živilih. Ta vsebujejo veliko energije in malo potrebnih hranil, vendar so pogosto edina dostopna izbira družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom. S tem se lahko prehransko stanje teh družin še dodatno poslabša.

Veseli december se pogosto konča z jeznim pogledovanjem na tehtnico.

»Še posebno ranljivi so podhranjeni, krhki ljudje, starejši, kronično bolni in debeli. Zanje je zato še toliko bolj pomembno, da izbirajo hranilno bogato hrano,« pojasnjujejo strokovnjaki. Tradicionalne praznične jedi običajno velevajo več mesa in mesnih izdelkov, sladkega peciva, potic in slaščic, ki so bogat vir energije, maščob, škodljivih nasičenih maščob, soli, sladkorja in aditivov.

»Nič ni narobe, če se kak dan pregrešimo. Zavedati pa se moramo, da ni vsak decembrski dan praznik in da nekatera živila, če jih uživamo prepogosto, začnejo neugodno vplivati na naše zdravje, počutje in ne nazadnje tudi na naš imunski sistem. Pri hrani v teh dneh ostanimo zmerni, upoštevajmo priporočila o uravnoteženi prehrani, popijmo dovolj tekočine, priporočljiva sta voda in nesladkan čaj. Alkohola pa čim manj, tem bolje. Najbolj zdrava odločitev je nič alkohola,« spodbujajo na NIJZ.

Da je polnovredna hrana tudi v veselem decembru prava izbira, poudarja tudi mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm. spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenija: »Tudi med prazniki poskrbite za zdravo prehrano. Ko to ni mogoče ali pa se želite pregrešiti, poskrbite, da pred obrokom spijete kozarec vode in morda pojeste manjšo porcijo kot običajno. Po kosilu priporočam, da ste telesno aktivni. Dovolj je sprehod po bližnji okolici.«

Vitamina C in D sta nepogrešljiva dodatka v vseh letnih časih, pozimi pa še posebno.

Kljub praznikom ne pozabimo, da smo sredi sezone prehladnih obolenj, zato naj bo skrb za odpornost še vedno na prvem mestu. Zato je pomembno, da v telo vnesemo dovolj vitaminov in drugih pomembnih hranilnih snovi, še poudarja sogovornica: »Vitamina C in D sta nepogrešljiva dodatka v vseh letnih časih, pozimi pa še posebno. Če vaša prehrana ni dovolj raznolika, lahko s pomočjo prehranskih dopolnil v telo vnesete tudi nekatere druge vitamine, ki jih telo potrebuje. Če o odmerku za preventivo ali za nadomeščanje določenega vitamina niste prepričani, se najprej posvetujte s svojim farmacevtom.«

Veliko možnosti za rekreacijo

Na pomembno vlogo imunskega sistema opozarjajo tudi na NIJZ, kjer prav tako postavljajo v ospredje vitamina C in D, poleg tega pa še aminokisline, maščobne kisline omega 3, folno kislino, železo, selen, cink, vitamine A, B6 in B12 ter zadosten vnos tekočin. Zdravo prehrano nujno podpremo z gibanjem, dodaja predsednica Lekarniške zbornice Slovenija: »Gibanje je skupaj z zdravo prehrano zelo pomembno za ohranjanje zdravega življenjskega sloga. Tega ne gre zanemariti niti v hladnejših mesecih. Zima ponuja veliko možnosti za rekreacijo, tako na prostem kot tudi v zaprtih prostorih – lahko smučate, drsate, izberete tek na smučeh ali se odpravite na plavanje, telovadbo, fitnes. Vedno lahko izberete hojo. Tudi sprehod je zelo blagodejen, svež zrak pa pomaga pri krepitvi imunskega sistema.«

V tem obdobju se zredimo Mnogi si stisko blažijo s hrano, še ugotavljajo strokovnjaki z NIJZ, kar lahko privede do številnih poznejših nevšečnosti: »Praznično prenajedanje je pogosto tudi motiv za oiznejšo odločitev o hujšanju in različnih dietah. Med decembrskimi prazniki se namreč v povprečju zredimo za 1,5–2 kg. Raziskave kažejo, da lahko nestrokovno hujšanje, enolična prehrana ali modne diete celo škodijo zdravju. Zato praznike preživimo z uravnoteženo prehrano in vsakodnevno rekreacijo, da poznejše diete ne bodo potrebne. Ne pretiravajmo niti s sladkanimi pijačami, energijskimi napitki in alkoholom. Raziskave so pokazale, da prazniki tako močno zaznamujejo naše prehranjevanje, da čez leto težje nadzorujemo telesno težo in se kljub vsemu posledično tudi zredimo. Dolgoročno to lahko vodi v debelost, ki pa ima lahko resne dejavnike za razvoj nekaterih kroničnih bolezni. Lahko pa se tudi zgodi, da bomo izgubili tek in nas hrana ne bo zanimala. Oboje, še zlasti če smo ob tem opustili redno telesno dejavnost, vpliva na sestavo telesa (pojavi se izguba mišične mase in kopičenje maščob) in počutje, dolgoročno pa na slabše zdravstvene izide. Zato je v trenutkih, ko potrebujemo dobro delovanje imunskega sistema, ohranitev ali vzpostavitev optimalne prehrane ključnega pomena.«

Praznična miza ne bo nič manj razkošna (in nasitna), če bomo v tradicionalne jedi naših babic vnesli nekaj zmernosti, še svetujejo na NIJZ: »Bodimo zmerni pri dodajanju maščob in sladkorja. Vsaj del živalskih maščob nadomestimo z npr. repičnim oljem. Vsaj del sladkorja nadomestimo z dodatkom cimeta. Priporočamo, da med prazniki ohranimo zmernost tako pri mizi kot tudi že v trgovini. Uživajmo zmerne količine mesa in mesnih izdelkov (manj mastne, z odstranjeno vidno maščobo), namesto mesa pogosteje vključimo mastne ribe, ki so bogate z maščobnimi kislinami omega 3 in vitaminom D. Izognimo se pretirano sladkim jedem, poleg tega v obroke vključimo za približno polovico krožnika zelenjave in sadja, ki so vir zaščitnih snovi in podpirajo naš imunski sistem, hkrati pa tudi energijsko in hranilno uravnotežijo obrok. V obroke vključimo tudi različne kaše ter izdelke iz polnovrednih žit, ki so prav tako vir zaščitnih snovi in energijsko in hranilno uravnotežijo obrok. S tem dosežemo tudi hitrejši in daljši občutek sitosti.«

Bodimo zmerni pri dodajanju maščob in sladkorja.

Kljub svarilom in dobrodejnim nasvetom se bodo mnogi pri praznični mizi pregrešili, tudi večkrat, gibanje pa povsem zanemarili, skrbi strokovnjake. Pogosto nas namreč zavedejo vonjave in privlačen videz dobrot, obilica teh, pa čeprav nam kratkotrajno prinesejo zadoščenje in občutke sreče, se nam bo zelo kmalu maščevala. Pojavijo se utrujenost, manjša delovna učinkovitost, slabo razpoloženje in tudi prebavne težave, kot so napenjanje, zaprtje, zgaga. Kozarec vode z limonovim sokom lahko pomaga pri premagovanju tegob, obrok, obogaten z vlakninami, in rekreacija pa nas bosta prav tako pomagala vrniti v ustaljene tirnice.