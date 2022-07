Premagajte strah in stopite v neznano

V življenju se pogosto bojimo prepustiti toku dogodkov, raje se oklepamo svoje ograjice, varnega in poznanega, čeprav vemo, da je čas za spremembe. Bojimo se lahko negativnih odzivov okolice, če spremenimo reči in svoj način delovanja. Toda za tem se v resnici skriva še globlji občutek negotovosti, ki izvira iz tega, da naši odnosi temeljijo na tem, da nas drugi sprejemajo in imajo radi takšne, kot smo, če pa se spremenimo, ne vemo, ali bo še vedno ostalo enako. Tudi za vas velja, da se zaradi strahu pred porazom raje ničesar ne lotite? Imate visoko postavljena merila in ste perfekcionist. Strah vas je poraza, zato niti ne poskušate. V tem primeru morate nujno znižati kriterije! Notranje se morate naravnati na stanje, ki vas odpira, ne blokira. Brez tveganja ni namreč nobenega uspeha in napredka, vi pa si gotovo ne želite obstati na mestu.

Vse je v nas samih – in pri tem ne gre za ego, ampak za sledenje svojim ciljem, ki poudarijo vašo edinstvenost in sposobnosti. FOTO: Ir_stone, Getty Images

Bolj domače in utrjeno nam je hkrati neko ravnanje, bolj se naši možgani upirajo nasprotnemu načinu delovanja, pravijo psihologi. V najslabšem primeru tako niti ne opazimo, da obstaja še druga pot do rešitve, ker tako odločno vztrajamo pri prvotnem scenariju. Zato se v takem primeru notranje pripravite na spremembo in ozavestite svoje ravnanje.

Ovira vas lahko tudi misel, da gre drugim veliko bolje od vas. Seveda se redno primerjamo z drugimi, okolica nam nenehno postavlja ogledala. Toda ključ je v zavedanju, da ne vidimo tistega, česar nam ne želijo pokazati, ampak samo njihovo »izložbeno okno«. Če vas nekdo prizadene, vedite, da se tega ne zaveda nujno. Če dogodka ne omenite, se osebi niti sanjalo ne bo, da je kaj narobe. Zato ne molčite, ampak spregovorite o tem brez obsojanja ali kuhanja mule. Samo tako se lahko spremeni tudi vajin odnos.

Vse je v nas samih

Če se boste odločili za spremembo, se boste postopoma odprli in energija bo stekla. Lahko boste krenili v pravo smer in imeli dovolj poguma za potrebne korake. Pri tem vam bo pomagala meditacija, ki pomaga krepiti zavedanje, da ste edinstveni. Spodbuja vas lahko tudi zunanja ognjena energija – sonce, sveče, saj vam daje pogum.

Toda zapomnite si, kjer je luč, so tudi sence. Naj vas ne odvrne, če se boste morali na poti spopadati tudi z notranjimi občutki, kot so sram, žalost, jeza. Prav tako boste pri svojih prizadevanjih naleteli tako na ljudi, ki vas hrabrijo in podpirajo, kot na kritike in zaviralce. Zavedajte se, da vaše notranje odločenosti ne more ustaviti nič od naštetega. Vse je v nas samih – in pri tem ne gre za ego, ampak za sledenje svojim ciljem, ki poudarijo vašo edinstvenost in sposobnosti.