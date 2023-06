Prelomnica nas prestavi, izberite jo

Seveda je na življenjskih prelomnicah lažje iti po stari poti in vztrajati pri starih navadah, ker je to bolj znano in varno. Četudi trpimo v svojem starem življenju, smo se navadili živeti s tem. Tudi če smo že razmišljali, da si želimo na primer zamenjati službo, je cirkus, ko se to zgodi.

V resnici pa bi si morali reči: »Glej, toliko časa sem razmišljal o tem, zdaj pa mi je vesolje pomagalo!« Ko izgubljamo stvari, se moramo vedno zavedati, da če nam življenje nekaj odnese, tega ne potrebujemo več, zato se ne oklepamo korenito nobene stvari. Življenje nam po drugi strani vedno prinese, kar potrebujemo, tako kot odnese, kar je preživeto. Ko nas nekaj ne podpira več, nas ne uči, ne gradi, moramo to spustiti.

Enako je v partnerstvu – odnos pride, oba partnerja se učita iz njega, a se zaključi, ko je učenje na določeni stopnji njunega razvoja končano. Po drugi strani v času instantnih medsebojnih odnosov sami pogosto odidemo iz odnosa, ko v njem ni več vse rožnato. Toda kljub temu ne moremo preskočiti svojih duhovni lekcij. Če bomo nekaj preskočili, se bomo to učili naprej z nekom drugim in bomo samo prestavili reševanje problema v prihodnost.