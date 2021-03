Prelisičite odvisnost, več strategij in poti je na voljo

Iz svojega doma ali delovnega okolja odstranite vse opomnike o zasvojenosti.

Ni vse brezupno, obstaja več učinkovitih načinov zdravljenja. FOTO: Stevanovicigor/Getty Images

Razmislite o preteklih poskusih spopadanja z odvisnostjo in zakaj so vam spodleteli.

Namesto da bi se prepustili želji po uporabi predmeta, od katerega smo odvisni, se zamotimo z drugimi stvarmi. FOTO: Rawf8/Getty Images

Zasvojenost oziroma odvisnost je lahko uničujoča, a dobra novica je, da obstaja več učinkovitih načinov zdravljenja, vključno s strategijami samopomoči, psihoterapijo, zdravili in rehabilitacijskimi programi. Harvardski znanstveniki so v priročniku Premagovanje odvisnosti: iskanje učinkovite poti do okrevanja, ki so ga nedavno predstavili na harvardski medicinski fakulteti, zapisali strategije, ki jih lahko uporabimo za odkrivanje novih načinov za spopadanje z življenjskimi težavami.Med drugim izpostavljajo pet korakov, s katerimi lahko postopoma premagamo zasvojenost oziroma odvisnost. Ker je sprememba tako težka, je koristno imeti vodnika, ko se poskušamo izviti iz krempljev odvisnosti od mamil, alkohola ali vedenja, pravijo. Raziskave, ki so jih zbrali, kažejo, da nam lahko naslednji koraki pomagajo pri doseganju ciljev okrevanja. Je pa največ odvisno od naše volje, koliko si želimo premagati določeno zasvojenost.Prvi korak je, da si izberemo oziroma postavimo datum prenehanja. Morda bi bilo koristno izbrati pomemben datum, kot so poseben dogodek, rojstni dan ali obletnica. Pomaga tudi sprememba okolja. Iz svojega doma ali delovnega okolja odstranite vse opomnike o zasvojenosti. Na primer, ločite se od tistih, ki bi vas spodbujali k odvisnosti, če poskušate nehati piti, se znebite alkohola, odpiračev za steklenice, vinskih kozarcev in zamaškov. Če se poskušate odvaditi zasvojenosti z igrami na srečo, odstranite igralne karte, igralne žetone ali karte za poker. Prav tako ne dovolite drugim, da v vaši bližini uporabljajo ali v vaš dom vnašajo predmete ali snovi, ki so kakor koli povezani z vašo odvisnostjo.Pri premagovanju odvisnosti pomaga tudi, da se zamotimo z drugimi stvarmi. Namesto da bi se prepustili želji po uporabi predmeta, od katerega smo odvisni, si omislite druge dejavnosti, na primer odhod na sprehod, ali pokličite prijatelja ali družinskega člana, da se boste zamotili, dokler želja po prepovedani potrebi ne mine. Bodite pripravljeni na sprožilce, ki povzročajo odvisnost, in se jim izogibajte.Razmislite o preteklih poskusih spopadanja z odvisnostjo in zakaj so vam spodleteli. Pomislite, kaj je delovalo in kaj ne, in v svoje življenje vnesite tiste ustrezne spremembe obnašanja, ki so vam v preteklosti do neke mere že pomagale, in opustite tiste, ki vam niso.Pri premagovanju odvisnosti pomaga tudi podpora okolja, zato ustvarite podporno mrežo. Pogovorite se z družino in prijatelji ter jih prosite za pomoč, spodbudo. Obvestite jih, da boste določeno dejanje prenehali. Prosite jih, da vam pri tem pomagajo. Prav tako se pogovorite s svojim osebnim zdravnikom, ki vam bo pomagal pri strategiji premagovanja oziroma opustitvi odvisnosti, s katero se spopadate in jo želite premagati. Morda obstajajo zdravila, ki vam lahko olajšajo postopek in povečajo možnosti za uspeh.