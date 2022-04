Prelisičimo slabo počutje in ojačamo moč sočutja do sebe

Slabše razpoloženje, manj energije in večja potreba po spanju, tudi utrujenost in manjša želja po aktivnosti in druženju kažejo, da se z nami nekaj dogaja.

Sodobni življenjski slog za taka naravna nihanja, ki se sicer lahko zgodijo kadar koli, žal nima veliko posluha, saj naše delovne obveznosti ostajajo nespremenjene. Včasih se preprosto zdi, da enostavno ne manjka stvari za skrb – od osebnih glede varnosti zaposlitve ali zdravja do strahov, povezanih z večjimi vprašanji, kot so politični konflikti ali naravne nesreče.

Vadba pozornosti je dober način, da se umirimo, najdemo svoje odlike. FOTO: Fizkes/Getty Images

Nujno je, da ojačamo moč sočutja do samega sebe, ki prinaša številne prednosti, vključno z nižjo stopnjo tesnobe in depresije. Ljudje, ki so sočutni do sebe, prepoznajo, kdaj trpijo, in so v teh trenutkih prijazni do sebe, kar zmanjša njihovo tesnobo, pravijo psihologi. Pozitivna čustva so v številnih znanstvenih raziskavah povezana z boljšim zdravjem in počutjem ter daljšim življenjem. Vendar ni lahko vzdrževati zdravega, pozitivnega čustvenega stanja. Obstajajo načini, kako v svoje življenje vnesti sočutje do sebe, pravi harvardski psiholog Christopher Germer.

Eden je, da negujemo svoje telo, ga masiramo, počivamo, ko smo utrujeni ali občutimo, da ne zmore več, jemo zdravo. Do sebe smo lahko prijazni tudi tako, da si napišemo pismo, v katerem opišemo situacijo, zaradi katere smo občutili bolečino, naj bo to zaradi izgube službe, slabo sprejete predstavitve ali razhoda z ljubimcem. Napišimo si pismo, v katerem ne bomo nikogar krivili za nastalo situacijo, in si priznajmo svoja čustva.

Eden od pomembnih učinkov iskanja pozitivnega smisla v življenju in sprejemanju samega sebe je tudi v tem, da si dajemo spodbudo. Germer pravi, da takrat, ko se nam zgodi kaj slabega ali bolečega, pomislimo, kaj bi rekli prijatelju, če bi se isto zgodilo njemu ali njej, in te sočutne odzive usmerimo k sebi. Tudi vadba pozornosti je dober način, da se umirimo, da najdemo svoje prednosti; gre za opazovanje lastnih misli, občutkov in dejanj, ne da bi jih poskušali potlačiti ali zanikati.

Številne raziskave povezujejo pozitivna čustva z boljšim zdravjem in razpoloženjem.

Pri premagovanju slabega počutja si pogajamo z zdravimi rutinami. Ohranjajmo dobre navade, z vzdrževanjem pozitivnega življenjskega sloga nas bodo podpirale pri tem, da bomo kos izzivom, ki nam jih vsak dan prinaša življenje. Delujmo preventivno in ne čakajmo, da se bodo stvari poslabšale, svetujejo psihologi.