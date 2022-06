Prehrana preprečuje razvoj bolezni

Telesno in življenjsko energijo nam jemljejo ter dokazano vplivajo na slabše delovanje organizma in posameznih organov različni dejavniki, med njimi preveč stresa, premalo spanja in slaba prehrana. Več raziskovalcev je prepričanih, da nas lahko pred veliko zdravstvenimi težavami varuje sredozemska prehrana. Prav ta, pravijo nevrologi, ima v preventivi možganske kapi poleg obvladovanja stresa, redne fizične aktivnosti, možganskega fitnesa oziroma urjenja spomina ključno vlogo: priporočajo polnovredno, raznovrstno in naravno hrano, zlasti veliko svežega sadja in zelenjave, polnozrnatih žit, stročnic, rib, oreščkov ter semen.

Vsak dan bi morali jesti zelenjavo. FOTO: Povozniuk/Getty Images

Vsak dan sadje

Pomen prehrane pri ohranjanju zdravih možganov je že vrsto let predmet raziskav, pri čemer poudarjajo vlogo večkrat nenasičenih maščobnih kislin (omega 3) iz rib, zelenjave, polnozrnatih izdelkov, oljčnega olja in rdečega vina, glavnih sestavin sredozemske prehrane. V eni od raziskav, ki so jo opravili v letu 2019 in je vključevala 135.355 posameznikov iz 365 centrov za zdravljenje možganske kapi po svetu, so dokazali povezanost večjega uživanja sadja, zelenjave in stročnic z nižjim tveganjem razvoja kardiovaskularnih bolezni in umrljivostjo.

Uživanje več sadja, zelenjave in stročnic je povezano z nižjim tveganjem razvoja kardiovaskularnih bolezni.

Največja koristnost se je pokazala, če so ljudje uživali od 375 do 500 gramov sadja, zelenjave in stročnic, porazdeljeno na 3–4 obroke na dan. Poleg tega so kvantitativno ocenili povezavo med uživanjem sadja in zelenjave ter pojavnostjo možganske kapi. Rezultati so pokazali, da je priporočljivo uživanje več kot petih vrst sadja in zelenjave na dan, kar lahko pomembno zmanjša pojavnost možganske kapi. V drugi raziskavi, v kateri so spremljali bolnike šest mesecev po možganski kapi, so ugotovili pomemben primanjkljaj beljakovin v prehrani. Na osnovi tega nevrologi ljudem po preboleli možganski kapi priporočajo hrano, bogato s proteini.

Ne sladkorju

Hrana, ki vsebuje veliko maščobnih kislin omega 3 in zmanjšuje tveganje za možgansko kap, so ribe. Raziskave so pokazale, da uživanje rib vsaj dvakrat tedensko močno zmanjša nevarnost kapi, ki je posledica krvnih strdkov, ne pa hemoragične. Priporočljivo je pitje zelenega in belega čaja. Največje tveganje za možgansko kap je uživanje hrane, ki vsebuje veliko nasičenih maščobnih kislin in transmaščobne kisline. Oboje vodi v nastanek arterioskleroze in visokega krvnega tlaka. Nevrologi in strokovnjaki za klinično prehrano tako bolnikom z visokim tveganjem za možgansko kap in druge srčno-žilne bolezni ne priporočajo uživanja rdečega mesa, masla, ocvrte in mastne hrane ter hitro pripravljenih obrokov. Čeprav uživanje sladkorja naj ne bi bilo povezano z možgansko kapjo, sladkor pospešuje vnetne procese v telesu, priporočljivo je zmanjšati količino zaužitih preprostih ogljikovih hidratov, kot so kruh, testenine, sladkarije in sladkane pijače. Omejiti moramo tudi porabo soli. M. M. K.