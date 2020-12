Prehrana in covid-19

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pri izgubi telesne in mišične mase vključimo živila, bogata z beljakovinami. FOTO: Freeskyline/Getty Images

Pomembna pri okrevanju

Bogat jedilnik

Pri izgubi telesne in mišične mase naj bodo obroki čim bolj energijsko polni, v vsakega vključimo živila, bogata z beljakovinami, v enolončnice, juhe, omake, solate dodamo več mesa, rib in stročnic. »Uživajte grški ali islandski tip jogurta namesto navadnega. V smuti, kašo, puding dodajte jogurt, skuto, posneto mleko v prahu ali sirotkine beljakovine. Uživajte sir, skuto, oreške, arašidovo maslo. Obroke energijsko obogatite z dodatkom maščob, npr. z rastlinskimi olji, maslom ali smetano,« svetuje doc. dr. Evgen Benedik.

Ne izpuščajte obrokov

Ko se naše telo bori z okužbo, se povečajo potrebe po energiji, beljakovinah in tekočini, vitaminih in mineralih.

Pri virusnih obolenjih, kot so gripa, prehlad in tudi nova koronavirusna bolezen, za katera nimamo zdravila, se moramo za uspešno in čim krajše prebolevanje bolezni zanesti na svoj imunski sistem. Da bi ta optimalno deloval, je pomembna tudi uravnotežena prehrana, ki telesu da vsa potrebna hranila v ustreznih količinah. To je še toliko pomembneje v času pandemije covida-19, pravijo na Inštitutu za nutricionistiko.»Naš imunski sistem lahko podpremo predvsem z uživanjem večjih količin čim bolj raznolike zelenjave, sadja, oreškov ter živil, bogatih z maščobnimi kislinami omega 3. Po drugi strani poskusimo omejiti količino nasičenih maščobnih kislin, saj te v telesu pospešujejo vnetne procese,« pravi dr.z inštituta. Dodaja, da imajo nekatera živila še posebno ugoden vpliv na delovanje imunskega sistema, zato jih je dobro čim večkrat umestiti v naš jedilnik. »To so česen, čebula, gobe šitake, živila z oranžnimi pigmenti oz. karotenoidi, kot so korenje, buče, sladek krompir, kaki, melone, in zelena listnata zelenjava, pa tudi ingver ter fermentirani izdelki, kot so jogurt in kefir ter kislo zelje in kisla repa.«Tudi ob okužbi z virusom sars-cov-2 in če bolezen covid-19 prebolimo, je zelo pomembna pestra in uravnotežena prehrana, saj moramo telesu zagotoviti vsa hranila v ustreznih količinah. Vendar pa lahko okužba zelo vpliva na apetit, začasno lahko namreč izniči zaznavanje vonja in okusa, povzroči oteženo požiranje hrane in pijače ter občutek slabosti.Doc. dr., predavatelj vsebin klinične prehrane in dietetike na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani ter klinični dietetik na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, pravi, da okužba pogosto vpliva na vrsto in količino zaužite hrane, zaradi česar se telesna masa lahko občutno zmanjša. »V času bolezni ima prehrana še toliko večji pomen in pomembno vlogo pri okrevanju. Ko se naše telo bori z okužbo, se namreč povečajo potrebe po energiji, beljakovinah in tekočini ter drugih pomembnih hranilih, kot so vitamini in minerali. Poskušajte obdržati podobno telesno maso kot pred okužbo, ne glede na vaše trenutno stanje prehranjenosti. Veliko bolnikov v času okužbe shujša, pri tem posledično izgubi mišično maso, kar oteži oziroma podaljša čas okrevanja.«Da bi čim bolj omejili hujšanje in izgubo mišične mase, dr. Benedik svetuje, da smo dosledni pri prehranjevanju, si ustvarimo urnik prehranjevanja in jemo na vsake dve do tri ure ter ne izpuščamo obrokov, četudi se nam zdi, da nimamo apetita. Prav tako naj bo razmik med zadnjim večernim in prvim jutranjim obrokom manjši od 12 ur.»Pomembno je, da poskrbimo za zadosten vnos zelenjave in sadja, skupno vsaj pet različnih porcij na dan, tri zelenjavne in dve sadni,« pravi sogovornik in dodaja, da pri bolezni covid-19 bolniki pogosto izgubijo občutek za zaznavanje vonja in okusa, kar vpliva na zmanjšan apetit. »Takrat svetujem uživanje hrane različne teksture, hrustljave, kremaste ... Če ste hitro siti, poskušajte ob obroku najprej zaužiti beljakovinsko živilo. Če težje požirate, prilagodite teksturo obrokov, uživajte mehkejšo hrano, kot so enolončnice, jogurti, pudingi, kaše,« svetuje Benedik in še, da si v boju proti upadu telesne mase lahko pomagamo s specializiranimi visokoenergijskimi in beljakovinskimi živili oziroma terapevtsko hrano, ki jo lahko kupimo v lekarnah in specializiranih trgovinah. Pomembno je še, da poskrbimo za zadosten vnos tekočine, tudi če nismo žejni. »Če vam je slabo, pijte po požirkih, 50 do 100 ml na vsakih 15 minut,« svetuje doc. dr. Evgen Benedik.Največ, kar lahko storimo za najboljšo obrambo telesa, je, da si vzamemo čas za pripravo pestrih obrokov, ki naj bodo polni zelenjave, polnozrnatih žit, stročnic, oreškov in sadja. Ne pozabimo še na dovolj tekočine in spanja, hkrati si vsak dan privoščimo gibanje na svežem zraku.