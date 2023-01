Pred školjko pručka: zaprtje lahko spremljajo bolečine

Vsi vemo, da gre zdrava prebava z roko v roki z dobrim počutjem. Nelagodje ob napihnjenosti, zgagi, zaprtju ali driski nam lahko pošteno prekriža načrte in pokvari razpoloženje, zato skrbimo za redno in uravnoteženo odvajanje blata vsak dan.

Iz prehrane izločite vsa predelana živila, vnaprej pripravljene jedi in živila, ki vsebujejo veliko aditivov in konzervansov.

Drži, da na nekatere dejavnike ne moremo vplivati. Kot pojasnjuje doc. dr. Rado Janša, spec. interne medicine in gastroenterologije iz Medicinskega centra Barsos, nam jo lahko zagodejo različne okužbe, denimo z rotavirusi ali salmonelo, drisko povzroča tudi intoleranca na gluten ali laktozo. »Ne smemo pozabiti na kronične vnetne bolezni, v zadnjih letih pa so raziskave potrdile tudi povezavo med trebušno slinavko in drisko. Tudi antibiotiki vplivajo na spremenjeno črevesno mikrofloro,« pojasnjuje sogovornik.

Za prebavo lahko skrbimo celo z začimbami.

Zaprtje po drugi strani povzroča predvsem nezdrav prehranski slog. Če temu prištejemo še premajhen vnos tekočin in telesno nedejavnost ter pretežno sedeč življenjski slog, so težave tako rekoč neizogibne. Pa ne le oteženo odvajanje blata, pridružijo se lahko še glavobol, utrujenost, razdražljivost in nelagodje v trebuhu, tudi bolečine.

Ob pojavu prvih težav je nujno prevetriti jedilnik, poudarja doc. dr. Janša: »Pomembno je, da iz prehrane izločite vsa predelana živila, vnaprej pripravljene jedi in živila, ki vsebujejo veliko aditivov in konzervansov. Vanjo vključite preprosta živila in hrano dobro prežvečite, da se čim bolj prepoji s slino, ki vsebuje veliko encimov, pomembnih za dobro presnovo. Pomembno je uživanje dovolj tekočin, polnozrnatih živil in vlaknin ter balastov, kot so suho in sveže sadje ter zelena listnata zelenjava. Pomagajo tudi semena in indijski trpotec.«

Gibanje za odvajanje

Tudi prebava potrebuje telesno dejavnost, saj ta spodbuja peristaltiko in tako pogostejše odvajanje, obenem pa krepi imunski sistem. »Najboljše vaje za uravnavanje prebave so tek, sprehodi, kolesarjenje in nasploh treningi. Priporočam, da se gibate vsaj trikrat do štirikrat na teden po pol ure, pri čemer naj bo intenzivnost srednje intenzivna do intenzivna. Poleg tega poskusimo odvajati ob točno določenih urah in telo tako navadimo na zdrav ritem, pred školjko pa postavimo pručko in tako odvajamo v položaju, podobnem čepenju,« svetuje sogovornik iz Barsosa.

Redno gibanje je nujno. FOTO: Bartekszewczyk/Getty Images

Za prebavo lahko skrbimo celo z nekaterimi začimbami, kot so klinčki, janež, kumina, komarček, cimet, rožmarin, ingver in kurkuma, saj preprečujejo napenjanje in napihnjenost, lahko si jih pripravimo kot čaj. Tudi probiotiki so pomembna podpora pri vzpostavljanju zdravega ravnovesja v črevesni mikrobioti, sploh ob uživanju antibiotikov. Pred uživanjem se seveda posvetujemo s strokovnjakom.