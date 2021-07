Pred plavanjem ne jejte tega

Osnovno pravilo za varno kopanje se glasi, da vsaj pol ure po obroku počakamo s plavanjem. Mi pa temu dodajamo še, katerih živil pred skokom v vodo res ni priporočljivo uživati. Pekoče hrane Telo je med plavanjem v vodoravnem položaju, s tem se lahko poslabša refluks, saj pekoča in začinjena hrana spodbujata izločanje želodčne kisline, ki se lahko med plavanjem dviga v požiralnik. Sadnih gaziranih pijač Namesto teh raje pijte vodo. Gazirane pijače namreč obremenijo želodec in otežijo plavanje. Alkohola Ne samo, ker lahko pod njegovim vplivom postanete preveč pogumni in tvegate nesrečo temveč tudi, ker podaljša reakcijski čas in na sploh slabo vpliva na sposobnosti v vodi. Stročnic Stročnice so zdrave z več vidikov, a lahko izzovejo napihnjenost, vetrove in tudi želodčne krče ter s tem pokvarijo poletne užitke. Energijskih pijač Uživanje energijskih pijač lahko v vodi izzove slabost, tudi bruhanje, hkrati lahko ti napitki povzročijo dehidracijo. Kot rečeno, pred in med plavanjem je najboljša voda.

