Prebava ima rada red: koristijo kakovostni probiotiki

Zdrava prebava je eden od temeljev dobrega počutja in krepke odpornosti, zato je nujno, da zanjo skrbimo vsak dan. Sedeč življenjski slog je pri mnogih glavni krivec za zaprtje in napihnjenost, poleg pomanjkanja gibanja pa na prebavo vpliva predvsem naš jedilnik.

Prebavo spodbujamo tudi z zdravimi napitki. FOTO: Machineheadz/Getty Images

Ta je dandanes prepogosto poln predelanih živil z aditivi in konzervansi, velikokrat na njem primanjkuje polnozrnatih živil in vlaknin ter balastov, kot so suho in sveže sadje ter zelena listnata zelenjava. Pri tem je ključno, da hrano uživamo počasi, torej jo prežvečimo temeljito, da se napoji s slino, ki s svojimi encimi spodbuja presnovo, in da čez dan pijemo veliko tekočine. Seveda nesladkane, vnos alkohola, kofeina, teina in gaziranih pijač kar se da omejimo. Delovanje prebave in lažje odvajanje blata, ki mora biti redno in neboleče, spodbujamo tudi z uporabo nekaterih začimb, kot so klinčki, janež, kumina, komarček, cimet, rožmarin, ingver in kurkuma, lahko pa si jih pripravimo tudi kot čaj.

Dragoceni probiotiki

Ne le prebave, tudi odpornost zanesljivo podpirajo kakovostni probiotiki, ki nam v sezoni prehladnih obolenj pomagajo preprečiti ali pa lažje preboleti marsikatero tegobo, zato jih uživajmo redno. Ali potrebujemo prehranske dodatke, bo odločil zdravnik, sami pa lahko probiotike varno uživamo v zdravih živilih. Kislo zelje je pri nas izredno priljubljena jed, sploh v jesensko-zimskem času, najbolje si ga je privoščiti surovega. Poleg probiotikov vsebuje veliko vlaknin, vitaminov A, B, C, E in K ter železa, dragocenih zaveznikov dobrega počutja in zdravja.

Probiotike hranimo s prebiotiki.

Zelo dostopen in priljubljen je probiotični jogurt, ob nakupu preverimo le, da ne vsebuje preveč umetnih sladil in ojačevalcev okusa, še učinkovitejši pa je kefir, ki je bogat s koristnimi bakterijami in antioksidanti; vsebuje do 30 sevov različnih probiotikov, obenem pa manj laktoze kot jogurt, zato je pogosto primernejši za posameznike z občutljivim želodcem. S probiotiki nas obdarijo tudi kisle kumarice, domače so seveda mnogo boljše od industrijskih, na veselje mnogih pa pomaga tudi temna čokolada, torej tista z visokim odstotkom kakava.

Zadnja leta je vse bolj priljubljen čaj kombuča, ki telesu pomaga do zdravega ravnovesja, mnogim pa je zaveznik pri odpravi odvečnih kilogramov. A ne pozabimo, tudi probiotiki potrebujejo podporo za dobro delovanje: pomagamo jim s prebiotiki, ki probiotikom pomagajo rasti in se razmnoževati, zato pogosto uživajmo banane, oves, česen, borovnice, lečo in šparglje.

Izogibamo se živilom z aditivi.

Neredna prebava in pogosta zaprtja ter napihnjenost in vetrovi nam ne kvarijo le razpoloženja in počutja, ampak nam lahko prinesejo še glavobol, utrujenost, pomanjkanje energije, celo bolečine, zato zdravja črevesja nikoli ne smemo zanemariti. Kot zapisano v uvodu, odvajanje spodbujamo tudi z rednim gibanjem, predvsem na svežem zraku, in ne pozabimo, da ima prebava rada red, zato blato odvajamo ob določenih urah in vzpostavimo zdrav ritem.