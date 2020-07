Pravilo treh minut za lepo in zdravo kožo

Skrb za čisto, lepo in negovano kožo je pomembna. Ne zgolj z vidika lepote, temveč tudi zdravja. Da je prhanje eden od korakov do obojega, že veste. Morda pa ne veste, da je tako kot prhanje z vodo primerne temperature nepogrešljivo tudi tisto, kar temu dejanju sledi. Največja napaka, ki škoduje koži, je odlašanje z nanosom vlažilne kreme ali losjona. Največji izkoristek »Ključno za lepo, mehko in dobro navlaženo kožo je, da vlažilno kremo ali losjon nanjo nanesete najkasneje tri minute za tem, ko se oprhate,« je povedala dermatologinja Cynthia Bailey. Kot je pojasnila, so pore zaradi pare in toplote v kopalnici tedaj razširjene in polt lažje vsrka vlažilne sestavine izbranega sredstva. Hkrati vlaga lažje prehaja v notranje plasti kože in tam tudi ostane.



»Če boste čakali dlje, pa bo učinek vlažilnih sredstev ravno nasproten, saj bodo sestavine iz njih ostale na površini in iz globljih plasti nase vezale vodo. S tem pa koža ne bo izkoristila učinkovin, poleg tega pa bo izgubila tudi vlago, ki jo hrani v sebi.«



Skratka, upoštevajte pravilo treh minut. Za lepo, zdravo in navlaženo polt.