Pravilo »dve minuti« vam bo popolnoma spremenilo življenje in odpravilo vse ovire

Življenje se nam pogosto zdi zelo zapleteno, a pravila za srečo, razvoj in uspeh niso. V nas so lahko ovire, ki nam onemogočajo, da bi se razvijali, živeli tako, kot si želimo, in včasih je treba le iti vase in si reči »tega nočem« ali pa preprosto reči »ne«.

Čeprav se sliši preprosto, je ta pravila v praksi težje uporabiti. Vse pa se doseže z vajo. Naši možgani so zelo slabi pri sprejemanju odločitev, ker odločitve vključujejo spremembe. Naši instinkti delujejo tako, da se izognejo spremembam. Pravilo dveh minut je odlično, ker umakne odločitve s poti in sproži začetek nečesa, kar bi sicer vleklo v večnost.

Pravilo uporabite v različnih situacijah, od ljubezni, denarja, sreče in živeli boste lažje, preprosteje in srečnejše. O vsaki stvari razmišljajte dve minuti in videli boste, da ima motivacijski učinek.

Uporaba pravila v vsakdanjem življenju

Posode v koritu ni več. Ker pomivanje posode traja manj kot dve minuti.

Soba je pospravljena. Ko pridete iz službe, potrebujete pol minute, da se preoblečete in pospravite oblačila v omaro. Ta malenkost bo neverjetno spremenila videz vašega doma.

Odgovarjanje na elektronska sporočila se lahko reši na enako preprost način. Kolikokrat ste se znašli v situaciji, ko ste izgubili preveč časa za to? Na vsa nekritična e-poštna sporočila odgovorite takoj, čim bolj jedrnato. Olajšali si boste življenje.

Kaos v glavi izgine. Pozabite na paniko. So prispeli računi za ta mesec? Plačajte jih zdaj, uporabite elektronsko plačilo. Izogibajte se opominom.

Rezervirajte mizo v restavraciji – zdaj.

Življenje je veliko preprostejše, če nimamo dolgega seznama opravkov in malenkosti. Ker ne zamujamo vedno ter ne delamo panike in se obremenjujemo z nalogami, ki vam vzamejo manj kot dve minuti.

Uporaba pravila pri življenjskih odločitvah

»Nisem srečen.« Potem spremenite nekaj v svojem življenju.

»Kaj naj spremenim?« Karkoli. Za zdaj izberite samo eno stvar in začnite. Globoko vdihnite. Najprej poskusite spremeniti tisto, kar lahko nadzorujete.

»Morda bom bolj srečen, če bom imel več denarja?« Da, vendar le do določene mere. Naj vas pomanjkanje nečesa ne zadržuje v negativnih mislih in neprijetnih občutkih. Bodite hvaležni za to, kar imate, in nadaljujte po poti do cilja. Sreča ne pride z nečim, kar se uresniči, je tukaj in zdaj.

»Je kaj pomembnejšega od denarja?« -Čas, ki ga preživimo s tistimi, ki jih imamo radi. Čas, ki ga porabimo za tisto, kar nam je pomembno. Ne pozabite, da izgubljenega časa ni mogoče povrniti, dolgove pa je mogoče poplačati.

»Nimam časa za nič.« Mogoče so vaše prioritete napačne. Naredite manj. Pogosteje recite »ne«.

»Ampak to moram storiti ...« Če ne želite takoj odgovoriti »O, ja!«, je bolje reči »Ne«. Zamenjajte »moram« z »želim«.

»Toda x oseba bo morda užaljena, če rečem ne.« To ni vaša stvar. Bolje je reči ne, kot iti nekam/narediti nekaj proti svoji volji. Ljudje, ki vas resnično cenijo in imajo radi, bodo to razumeli.

»Ampak zdaj ni pravi čas.« Nikoli ne bo »pravi čas«. Če vedno čakate na to, tvegate, da boste obstali. Potem vam bo žal, da niste začeli prej. Bodite aktivni zdaj in to vas bo motiviralo, da nadaljujete.

»Kako narediti dober prvi vtis?« Glejte osebo v oči, nasmejte se, govorite počasi, bodite prepričani vase in se nikoli ne pretvarjajte, da ste nekdo drug.

»Naj osebo povabim ven?« Da.

»Kaj pa, če me zavrne?« Ničesar ne boste izgubili, vendar vam ne bo žal, da niste poskusili.

»Kaj pa, če nikoli ne srečam nekoga boljšega?« Kaj če srečate nekoga veliko, veliko boljšega? Ostati v slabem razmerju zaradi strahu pred osamljenostjo samo poslabša stvari.

»Ostal sem in moje srce je bilo zlomljeno.« Ampak še vedno bije in kmalu bo spet pripravljen ljubiti. Torej še ni vse izgubljeno.

»Tega ne morem narediti.« Naj vas te misli ne omejujejo. Ne morete vedeti, da nečesa ne zmorete, dokler ne poskusite.

»Kdaj naj začnem?« Takoj.