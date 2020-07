Poleti in že malo prej so aktualne takšne in drugačne diete, ki bi pomagale odpraviti posledice pregreh hladnega dela leta. Da bi se znebili nekaj odvečnih centimetrov in kilogramov, ni treba prevetriti jedilnikov in z njih črtati tisto, kar vam najbolj diši. Upoštevati morate le pravilo 80/20. To ni dieta, je način življenja, ki se obrestuje na dolgi rok in skupaj z zmerno vadbo prinese želene rezultate. Preprosto in učinkovito Zadeva je povsem preprosta: 80 odstotkov hrane, ki jo zaužijete, naj bo zdrave, 20 odstotkov jedi pa naj obsega tisto, kar vam res prija. Če denimo vsak dan pojeste tri zdrave obroke, so tri pregrehe na teden povsem sprejemljive, če pa si dnevno pripravite pet zdravih obrokov, si v tednu dni smete privoščiti sedem pregreh.



Torej: prav nič težkega, zapletenega in omejevalnega. In ker ne gre za restriktiven način prehranjevanja, ga lahko upoštevate dolgo časa.