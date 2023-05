Pravilna higiena med menstruacijo prepreči vnetje, nožnice ne izpiramo

Večina žensk ima med menstruacijo potrebo po pogostejšem umivanju in prhanju. Zdravstveni strokovnjaki priporočajo, da se v času menstruacije prhamo dvakrat na dan, posebno pozornost pa posvetimo čistoči spolovila, a za to uporabite navadno mlačno vodo, saj lahko mila porušijo naravno floro in povzročijo vnetja. Če že uporabite milo, izberite takšno, ki je namenjeno umivanju intimnih predelov.

Kad naj bo čista. FOTO: Rosshelen/Getty Images

Umivanje spolovila naj poteka od spredaj nazaj, saj tako preprečimo morebiten vnos patogenih bakterij in umazanije, ki se nahajajo v okolici anusa. Nožnice naj ne bi izpirali, saj se notranjost našega spolovila čisti sama, saj lahko porušimo vaginalno floro, kar poveča možnost okužbe.

Vložki ali tamponi

Ni pomembno, za katere higienske menstrualne pripomočke se odločite, dobro pa je, da izberete takšne, ki ustrezajo vaši menstruaciji. Preveč vpojni vložki in drugi pripomočki nas zavedejo in povzročijo, da jih uporabljamo dlje, kot je še varno, s tem pa tvegamo razrast bakterij in infekcije. Vložke in tampone moramo zamenjati na od štiri do osem ur, bolj aktivni še pogosteje. Pred vsako menjavo tampona ali vložka si skrbno umijte roke. Ponoči vam ni treba vstajati po osmih urah, izogibajte pa se uporabi tamponov.

Notranjosti spolovila ne umivamo.

Poleg običajnih vložkov in tamponov so na trgu na voljo tudi novejši higienski pripomočki, kot sta menstrualna skodelica in menstrualne hlačke. Menstrualna skodelica naj bi zagotavljala do 12-urno zaščito. Menstrualne hlačke je treba menjati od enkrat do trikrat na dan; bodite pozorni na to, da jih boste morali prati najprej ročno, potem pa še v pralnem stroju.

Preprečimo neprijeten vonj

Na trgu je mogoče kupiti dezodorante za intimne predele, vendar ginekologi njihovo uporabo odsvetujejo. Povzročijo lahko vaginitis, katerega simptomi so srbečica, rdečica in močnejši vaginalni izloček. Raje, kot rečeno, umivajte zunanji del genitalij z vodo (npr. v bideju). Če boste izbrali mokre robčke, izberite takšne, ki ne vsebujejo alkohola in imajo pH med 3,8 in 4,5.

Vložek je treba zamenjati po štirih urah.

Robčkov ne smete uporabljati v notranjosti spolovila. Kopanje v kadi v času menstruacije ni sporno, razen če se spopadate z neplodnostjo. Pred kopanjem poskrbite, da bo kad čista, voda pa naj bo topla in ne vroča, saj slednja povzroča močnejše krvavitve. Preden sedete v vodo, sperite zunanji del genitalij.