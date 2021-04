Pravičnost in zdravje za vse

Virus nas drži v primežu že več kot leto dni. FOTO: Romeolu/Getty Images

Da je zdravje naše največje bogastvo, smo v zadnjem letu nič kaj prijazno spoznali prav vsi: pandemija je ohromila vse družbene sfere in nam onemogoča normalen vsakdanjik, luč na koncu predora pa je še zelo oddaljena. Velik del sveta pa je sploh še ni uzrl, zato stroka ob današnjem svetovnem dnevu zdravja opozarja na nujnost odprave neenakosti pri dostopu do zdravstvenih storitev.Gradimo pravičnejši, bolj zdrav svet, se glasi letošnje geslo svetovnega dne, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija prvič zaznamovala že leta 1950. Letos, kot rečeno, opozarja na številne krivice tako na lokalni kot globalni ravni, covid-19 je že obstoječe neenakosti žal le še poglobil, poudarjajo strokovnjaki, že več kot leto dni dolga pandemija, ki ji še ni videti konca, pa je povsod povzročila še številne duševne stiske in obilo stresa, tesnobe in negotovosti. Pandemija je še dodatno opozorilo, da nekateri ljudje živijo bolj zdravo in imajo boljši dostop do zdravstvenih storitev kot drugi zgolj zaradi razmer, v katerih se rodijo, živijo, delajo in se starajo, poudarjajo pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. V okoljih, v katerih tudi sicer ni zagotovljene ustrezne zdravstvene oskrbe, vsaj ne za vse družbene in starostne skupine enako, je novi koronavirus udaril še močneje in hudo prizadel najranljivejše; številke o okuženih in smrtih so tam še bolj strašne, a ne smemo pozabiti, da so tudi preprečljive, opozarjajo pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Upoštevati je treba le osnovno vodilo: pravičnost. Vsak, ne glede na okolje, v katerem se je rodil in v katerem živi, si zasluži enak začetek življenjske poti in vsak bi moral biti upravičen do ustrezne zdravstvene oskrbe skozi vse življenje.Pri varovanju in ohranjanju zdravja ljudi imajo pomembno vlogo tudi izvajalci zdravstvene in babiške nege, ki so odločilni pri krepitvi zdravstvenega sistema in ključni za doseganje cilja univerzalne dostopnosti do zdravstvenih storitev za vse, ob svetovnem dnevu zdravja še sporoča Zbornica – Zveza, Svetovna zdravstvena organizacija pa voditelje po vsem svetu poziva k zagotavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer za vse, saj je mogoče le tako doseči bolj zdrav svet. Voditelje obenem poziva k spremljanju neenakosti na področju zdravja in zagotavljanju, da imajo vsi ljudje dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, ko jih potrebujejo. »Kot družba moramo spodbujati solidarnost in pravičnost, ki vodita do blaginje vseh. V Zbornici – Zvezi podpiramo prizadevanja Svetovne zdravstvene organizacije za pravico do zdravja in zdravstvenega varstva za vse,« je ob svetovnem dnevu zdravja povedala, predsednica Zbornice – Zveze. »Eden od ključnih stebrov vsakega zdravstvenega sistema smo izvajalci zdravstvene in babiške nege. Da bomo lahko še naprej zagotavljali kakovostno in varno zdravstveno obravnavo vsem, potrebujemo ustrezne delovne razmere in zadostno število kadra.«