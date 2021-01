Pravi čas za počitek, vzamite si čas zase

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Poiščite navdih v naravi. FOTO: Alex_ugalek/Getty Images

Z različnimi dejavnostmi si bomo napolnili baterije.

Počitek je prekinitev ali sprememba neke dejavnosti zaradi obnavljanja funkcionalne sposobnosti organizma. Ni isto kot spanje, gre za različne dejavnosti, s katerimi si polnimo baterije, kot radi rečemo, ki se praznijo čez dan. Ne obstaja ena sama vrsta počitka, več jih je, potrebujemo pa prav vse. Eden je na primer ustvarjalni, to je tisti, ki nas navdihuje in motivira. Naslednji je mentalni, stanje, v katerem utišamo svoj um in se osredotočimo na tisto, kar je zares pomembno.Tudi telesni počitek potrebujemo: takrat se sproščajo mišice in napetost, pomaga nam izboljšati spanec. Potem je tudi družbeni počitek, ko se posvečamo odnosom z ljudmi, ki izboljšujejo naše življenje, ga delajo polnega. Emocionalni počitek pomeni sposobnost izraziti svoja najgloblja občutja, sposobnost prebuditi pravega sebe, senzorični nam omogoča predah od hrupa, vključno z digitalnimi napravami, duhovni pa prinaša občutek, da smo del nečesa, daje občutek pripadnosti.Prepoznate področje, kjer vam primanjkuje počitka? Če vam ga manjka na mentalnem, meditirajte, tako boste dali možganom priložnost, da se umirijo, kažejo raziskave. Če potrebujete fizični počitek, se gibajte, tako boste pospešili cirkulacijo in se bolje počutili. A ne gre za intenzivno vadbo, pač pa aktivnosti, s pomočjo katerih se boste sprostili, na primer sprehod v naravi, joga, vse, kar vam bo pomagalo otresti se stresa. Ta je povezan s čustvi, bojimo se biti stvarni, ranljivi, to pa nas izčrpava. Vsi potrebujemo nekoga, ki mu lahko priznamo, da se bojimo, da nismo dobro. To je lahko družinski član ali prijateljica, tisti, ob katerem se počutimo dobro, sproščeno, ob katerem smo res mi.Živimo v svetu, kjer je ves čas svetlo in ves čas nekaj šumi in brni: naj bodo to otroci, mobilni telefoni, promet na cesti. Vsak dan, ne glede na to, kako zaposleni ste, si vzemite nekaj minut zase, v tišini. Brez televizije, telefona, glasbe. Če je mogoče, posedite v temi, dajte čutom priložnost, da se sprostijo.Ko potrebujete ustvarjalni počitek, pojdite ven, v naravi boste našli navdih. Nekaterim pomaga virtualni obisk muzeja ali galerije, tretjim ogled koncerta ali gledališke predstave. Poizvedite, kaj spodbuja vašo ustvarjalnost.