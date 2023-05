Pozor, to je za spanje najslabši položaj

Primerna količina spanja in dobra spalna rutina sta nepogrešljivi sestavini dobrega spanca. A če se, kljub temu da to upoštevate, zbujate utrujeni, je morda težava v neprimernem spalnem položaju meni strokovnjak za spanje James Leinhardt in opozarja, da obstaja eden, ki je prav posebej škodljiv, ta je spanje na trebuhu.

Zakaj?

Vrat je pri spanju na trebuhu zvit, prav tako je v neprimernem položaju hrbtenica. Ta spalni položaj prav za prav ni udoben, telo se nanj sčasoma sicer privadi, kar pa ne pomeni, da mu odgovarja. Zato ni čudno, da se osebe, ki spijo tako, pogosto zbujajo utrujene ter z bolečinami.

Kako torej spati?

Leinhardt pravi, da je najbolje spati na boku in si pri tem pravilno namestiti vzglavnike.

En naj bo za glavo in naj tej ter vratu nudi primerno oporo, drugi naj bo med nogami.

»Vzglavnik med koleni in gležnji podpira in stabilizira boke oziroma kolke ter telesu zagotavlja idealen položaj za miren in krepčilen nočni počitek,« navaja strokovnjak.