Pozor, ran nikdar ne čistimo z alkoholom

Poleti imamo nemalokrat težave z ranami in odrgninami, številni jih razkužijo kar z alkoholom, kar pa nikakor ni dobro. Z alkoholom rano res razkužimo, vendar močno zaviramo celjenje, pravi specialistka farmacije mag. Darja Potočnik Benčič: »Z alkoholom bi morebiti lahko očistili okolico rane, vendar obstajajo drugi, prijaznejši in učinkovitejši načini.« Pomembno je, pravijo strokovnjaki, da rane in odrgnine najprej očistimo. Za to sta primerna blaga milnica in spiranje s tekočo vodo. Če mila ni, jih vsaj spiramo z vodo. Primerna je tudi fiziološka raztopina, a te po navadi nimamo ...