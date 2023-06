Pozor, pred spanjem ne jejte tega (hrana, ki vpliva, da slabo spite)

Več kot tretjina odraslih ima težave s spanjem oziroma ponoči spi slabo. Vzroki za to so različni: od neprimernega spalnega okolja do slabe vzmetnice, previsoke temperature zraka v spalnici, do stresa, napetosti, modre svetlobe z zaslončkov in še bi lahko naštevali.

Med razloge za slab spanec včasih sodi tudi večerja oziroma hrana, ki jo nekdo zaužije pred nočnim počitkom.

"Prepozna večerja slabo vpliva na cirkadialni ritem in s tem ovira dober spanec," je povedala Carleara Weiss, gostujoča profesorica in raziskovalka vzorcev spanja ter cirkadialnega ritma na univerzi Buffalo in dodala: "Posledično je težko zaspati, spanec je slabši, zjutraj pa je prisotna izrazita utrujenost." Nadaljujte branje TUKAJ - na Ona.je.