Pozor na rožnato: prihaja svetovni mesec ozaveščanja o raku dojk

Leto je naokoli in pred nami je oktober, ne samo to, pač rožnati oktober, svetovni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki je eden najpogostejših rakov pri ženskah, za njim pa lahko zbolijo tudi moški. V Sloveniji vsako leto to diagnozo prejme več kot 1500 oseb. Rak dojk je tudi najpogostejši vzrok smrti pri ženskah.

Dobrodelne organizacije, institucije, raziskovalci, negovalci in drugi poklicani s skupnimi močmi na to bolezen opozarjajo kar najširšo javnost, saj ni pomemben le boj proti njej, temveč tudi podpora obolelim in njihovim najbližjim. Namen rožnatega oktobra je tudi ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja.

Mamografija je najzanesljivejša in najnatančnejša metoda rentgenskega slikanja za ugotavljanje začetnih rakavih sprememb v dojki. Foto: Mark Kostich/Getty Images

Rak dojk je načeloma visoko ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Za zmanjšanje visoke umrljivosti sta torej bistvena pravočasno odkrivanje ter čimprejšnje in čim učinkovitejše zdravljenje.

Daljše, pogosteje

Ker se življenjska doba podaljšuje, ljudje za rakom dojk zbolevajo pogosteje kot nekoč. Najpomembnejši dejavniki zbolevanja so demografski, pa dejavniki materinstva, oralna kontracepcija, hormonsko nadomestno zdravljenje, nezdrav življenjski slog, dednost in mamografska nepregledanost dojk. Pomembno vlogo pri postavljanju diagnoze ima ženska sama, zato zdravstveni strokovnjaki priporočajo redno in pravilno samopregledovanje.

Državni program Dora deluje v Sloveniji od leta 2008, od leta 2018 so vanj vključene vse slovenske ženske v starosti od 50 do 69 let, ki jih vsaki dve leti povabijo na preventivno mamografijo oziroma slikanje dojk. Mamografija je najzanesljivejša in najnatančnejša metoda rentgenskega slikanja za ugotavljanje začetnih rakavih sprememb v dojki. Ženske pred 50. letom naj gredo na mamografijo le, če po katerem od dejavnikov spadajo med bolj ogrožene, to pa so tiste, ki so se že zdravile zaradi raka dojk, tiste, katerih mati, sestra ali hči je že bila zdravljena zaradi raka dojk, tiste, ki so prvič rodile po 30. letu, tiste, ki imajo benigne spremembe dojk, ki pomenijo večjo ogroženost za raka dojk.

Tu pa je še Združenje Europa Donna Slovenija, ki tradicionalno zaznamuje rožnati oktober in slovensko javnost ozavešča o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja te bolezni. Europa Donna, slovensko združenje za boj proti raku dojk, je samostojna, neodvisna in neprofitna organizacija civilne družbe z osnovnim namenom vsem ženskam v slovenskem prostoru zagotoviti enako dobro obravnavo bolezni dojk, ne glede na to, kje so rojene, kako so izobražene, kako so premožne in katere veroizpovedi so.

Ustanovne članice

Evropska zveza Europa Donna je bila ustanovljena leta 1994 na pobudo italijanskega onkologa in kirurga Umberta Veronesija. Slovenija je bila med 20 članicami ustanovne skupščine v Milanu. Pobudnica slovenske Europe Donne je bila Marija Vegelj Pirc, ki je že v zgodnjih osemdesetih letih začela uvajati program prostovoljstva Reach to Recovery (Pot k okrevanju), iz katerega so se v vseh večjih centrih v Sloveniji izoblikovale skupine za samopomoč. Od leta 1992 te skupine delujejo pod okriljem Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Slovenska Europa Donna je bila kot samostojna organizacija ustanovljena 21. oktobra 1997 in njena prva predsednica je bila Danica Purg. Od februarja 2001 je vodila slovensko Europo Donno Mojca Senčar. V tem času je postala prepoznavna organizacija.

V letošnji kampanji se osredotočajo na pomen prijateljstva. Pravijo, da kot nam ni vseeno za naše prijateljice, ne želimo, da zbolijo. To prijateljstvo lahko prenesemo tudi na svoje telo. Kampanja nagovarja ženske, naj redno opravljajo samopregled dojk in ga priporočijo tudi prijateljicam. V okviru kampanje so pripravili televizijski in radijski oglas, v rožnato oblekli avtobus Ljubljanskega potniškega prometa, pripravili poseben promocijski material in še kaj.

Že četrto leto zapored se pridružujejo dogodku Race for the Cure, ki je največji evropski športni dogodek za ozaveščanje o zdravju žensk in pomaga lokalnim organizacijam pri zbiranju sredstev za ozaveščanje o raku dojk.

V želji, da bi v letošnje dejavnosti vključili čim več slovenskih občin, so jih pozvali, naj se jim pridružijo in postanejo njihov partner v ozaveščanju o raku dojk v lokalnem okolju. Občinam, ki so se odzvale, bodo donirali rožnato drevo in s tem opozorili na pomen zdravja v lokalnem okolju.

Tudi za letošnji rožnati oktober so se povezali z različnimi podjetji, ki bodo podprla Združenje Europa Donna Slovenija in njihove aktivnosti, v desetem mesecu leta pa pripravljajo tudi paleto dogodkov po vsej Sloveniji.