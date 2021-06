Poznate to moč artičoke? Je izjemen razstrupljevalec

Lahko jih dušimo, kuhamo, pečemo.

Artičoka (Cynara scolymus) je zdravilna sredozemska rastlina, zaščitnica zdravih jeter in posledično celotnega organizma. V zdravilne namene uporabljamo predvsem izvleček. Po mitologiji je za njihov nastanek kriv Zevs, ki se je noro zaljubil v prelepo dekle Cynaro, a ga je zavrnila. Da bi jo kaznoval, jo je udaril s strelo in spremenil v prvo artičoko.V stari Grčiji in Rimu so jih uživali zaradi okusa in zdravilnosti, tudi Egipčani so jo cenili kot zelo zdravo.je o njej pisal kot o živilu za bogate: zaradi z življenjskim slogom povezanih zdravstvenih težav, preveč maščob in vina, ki so vodile v bolezni jeter, so prav bogati najpogosteje potrebovali pomoč artičoke. Poleg cinarina in silimarina, rastlinske dvojice, ki regenerira telo, artičoka vsebuje tudi močne antioksidante, kot so betakaroten, lutein, kvercetin, rutin, ki delujejo protivnetno ter varujejo organizem pred degenerativnimi in kroničnimi obolenji. Vsebuje še vitamine skupine B, C in K, od mineralov pa kalcij, železo, kalij, magnezij in fosfor.Artičoka izvrstno čisti jetra in jih regenerira ter preprečuje poškodbe, ki bi jih povzročili strupi, čisti kri. Poleg jeter odlično čisti ledvice, spodbuja proizvodnjo žolča, ki je pomemben za prebavo mastne hrane in absorpcijo maščob, niža nivo slabega holesterola in lipidov v krvi ter tako preprečuje aterosklerozo, niža tveganje infarkta in možganske kapi. Artičoka deluje tudi kot diuretik, torej spodbuja mokrenje, ter tako prispeva k izločanju strupov iz telesa. Blaži negativne učinke uživanja alkohola pa tudi predelane hrane in drugih toksinov, ki pridejo v jetra ter obremenjujejo ta izjemno pomemben organ. Ker vsebuje kalij, lahko pomaga nižati visok krvni tlak in tako preprečevati bolezni srca, pomaga pri simptomih diabetesa, pozitivno vpliva na nižanje sladkorja v krvi.Artičoka se priporoča kot pomoč ljudem, ki imajo težave v delovanju prebavnih organov, močno deluje na celotni prebavni sistem: zaradi obilja vlaknin spodbuja delovanje črevesja ter preprečuje zaprtje, prispeva k rasti dobrih bakterij v črevesju, blaži napihnjenost in slabost.Če želite ohranjati in krepiti zdravje jeter in celotnega organizma, jejte artičoke: prve cvetne popke smo že opazili na tržnici. Uživate lahko kuhane (v vodi ali na pari), dušene, pečene, polnjene, lahko so predjed, priloga, dodatek v juhi in tudi glavna jed. Če je le mogoče, izberite ekološko pridelano, naj bo intenzivno zelene barve s poudarjenimi vijoličnimi odtenki na listih.