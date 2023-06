Poznate svoje vrednosti? Previsok krvni tlak ogroža srce, možgane, ledvice

Saj vemo, za zdravje je treba skrbeti vse življenje, a če z njim nimamo težav, morda naivno verjamemo, da bo vedno tako. Če ne prej, se je treba vsaj po 40. letu aktivno lotiti tematike in se odpraviti na nekaj pregledov, kdo ve, morda nam kateri reši življenje!

Pri nas imamo tri presejalne programe za odkrivanje raka, se jih udeležujete? Zora, za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu, zajema ženske po 20. letu, t. i. test PAP opravi ginekolog, tiste, ki ne hodijo na redne preglede, dobijo vabilo. Ženske po 50. letu vabijo na mamografijo znotraj programa Dora za zgodnje odkrivanje raka dojk, mlajše naj samopregled opravijo vsak mesec, ob morebitnih spremembah v tkivu se je treba takoj obrniti na zdravnika. Program Svit za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki zajema populacijo po 50. letu, a že prej je treba spremljati delovanje svojega črevesja in se ob morebitnih težavah (spremembe v načinu odvajanja blata, zaprtja, ki jim sledijo driske, zelo tanko blato, napenjanje, bolečine v trebuhu, kri v blatu in druge nepojasnjene trebušne težave) posvetovati z osebnim zdravnikom.

Sladkorne bolezni se ne da pozdraviti. FOTO: Simpson33/Getty Images

Poznate vrednosti krvnega tlaka? Ne optimalnega (120/80 mm Hg), ampak svojega. Zvišan oz. previsok (nad 140/90 mm) ogroža zlasti srce, možgane, ledvice, torej viša tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni in nevarnih zapletov, kot so možganska in srčna kap ter ledvična odpoved. S kakovostno napravo si ga lahko merimo doma, v lekarni in seveda pri zdravniku, pri tem pa je treba vedeti, da ni ves dan enak, zjutraj je po navadi najvišji, naraste po obroku, fizičnem in psihičnem naporu, po bolečini, po popiti kavi … Najbolje je, da si vrednosti nekaj časa zapisujemo in se z listkom odpravimo k strokovnjaku. Tudi za povišan krvni tlak velja – odzvati se je treba hitro in čim prej začeti zdravljenje.

Podobno je s krvnim sladkorjem – kakšne so vaše vrednosti? Preiskavo za določitev glukoze izvajajo v vsakem zdravstvenem laboratoriju, strokovnjaki priporočajo, da bi se zanjo odločili vsi vsaj po 45. letu, in to na najmanj tri leta, da lahko pravočasno prepoznamo moteno toleranco za glukozo. Ljudje s povišano telesno težo ali z diabetesom tipa 2 v družini naj bi si nivo sladkorja kontrolirali vsako leto. Mejno zvišane vrednosti krvnega sladkorja lahko s pravočasnimi ukrepi (sprememba prehrane, telesna dejavnost) znižamo na normalne (na tešče 3,6–6,1 mmol/l) in preprečimo razvoj bolezni, sladkorne bolezni se namreč ne da pozdraviti!

Očesna hipertenzija pomeni veliko tveganje za pojav glavkoma.

Kako pa je z vrednostjo krvnih maščob, po domače holesterola in trigliceridov? Tudi pri teh velja, da se zdravstvene težave, ki bi posameznika pripeljale k zdravniku, pogosto pokažejo prepozno, zato so priporočljivi preventivni pregledi. Odvečni holesterol se odlaga zlasti v stene arterij in povzroča zožitev ter na koncu zamašitev žile. V primarni preventivi velja splošno pravilo 5-3-2-1: skupni holesterol pod 5 mmol/l, holesterol LDL pod 3 mmol/l, trigliceridi pod 2 mmol/l, holesterol HDL nad 1 mmol/l.

Zvišan oz. previsok krvni tlak ogroža srce, možgane, ledvice.

Še posebno ženske v menopavzi bi si morale dati izmeriti mineralno kostno gostoto, da jih ne ujame osteoporoza; z zgodnjim odkritjem izgubljanja kostnine namreč lahko s primernim življenjskim slogom, uživanjem ustreznih količin kalcija in vitamina D in povečano telesno dejavnostjo pomembno zavremo ta proces.

Ne pozabimo na redne preventivne preglede oči, tudi merjenje očesnega pritiska, očesna hipertenzija namreč pomeni veliko tveganje za pojav glavkoma in s tem poškodbo vidnega živca ali celo popolno slepoto..