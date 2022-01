Pozabite na IQ, to so znaki, da ste resnično inteligentni

Obstajajo testi inteligentnosti, ki lahko določijo natančen IQ, a to običajno ni dovolj – obstajajo ljudje, ki imajo odlične akademske dosežke, vendar se ne znajdejo najbolje v resničnem svetu (lahko bi rekli, da nimajo zdrave kmečke pameti), in seveda obratno, tisti, ki so v resničnem svetu zelo iznajdljivi, morda v šoli niso bili uspešni. Za resnično inteligentne naj bi tako veljali ljudje, ki se dobro znajdejo v obeh situacijah, hkrati pa imajo nekaj vedenjskih navad, ki lahko izdajo njihovo inteligenco.

So duhoviti

Duhoviti in ustvarjalni ljudje, ki znajo nasmejati druge, imajo na lestvici inteligentnosti običajno več točk. Namreč, ko so znanstveniki z Univerze v Novi Mehiki testirali skupino 400 študentov, so ugotovili, da so imeli več točk pri besedni inteligenci tisti, ki so veljali za duhovite.

Popoldne si privoščijo dremež

Znanstveniki iz medicinskega centra Univerze v Georgetownu so analizirali povezavo med popoldanskim spancem in stopnjo inteligence. Ugotovili so, da so tisti, ki si popoldne redno privoščijo dremež, ustvarjalnejši, imajo boljše ocene na testih spomina in so na splošno bolj zdravi.

So radovedni

Ljudje, ki dobijo več točk na testih inteligentnosti, so praviloma tisti, ki se vedno želijo naučiti nekaj novega, ne glede na situacijo. To se kaže kot radovednost do sveta in okolja, v katerem živijo.

So nočne ptice

Študija, ki so jo izvedli v Španiji, je namreč pokazala, da so tisti, ki ostanejo budni pozno v noč, pogosto inteligentnejših od tistih, ki gredo zgodaj spat.

So odprtega duha

Strokovnjaki menijo, da so tisti, ki so ozkogledni, ki nočejo sprejeti, da obstajajo ljudje, ki imajo drugačna prepričanja od njihovih, pravzaprav manj inteligentni. To so potrdile znanstvene raziskave na Univerzi v Pensilvaniji.

So občutljive dušice

Tudi čustvena inteligenca je pomembna, da lahko nekoga štejemo za inteligentnega. Ljudje, ki v interakciji z drugimi kažejo empatijo in sočutje, veljajo za inteligentnejše. Mimogrede, čustvena inteligenca je inteligenca, ki jo je najtežje razviti, še posebej, če ne pride sama od sebe.

So introvertirani

Dobra novica za vse introvertirane! Ena študija je namreč pokazala, da je kar 60 odstotkov nadarjenih otrok introvertiranih.

Vedo, da ne vedo vsega

Če se nekdo hvali s svojim znanjem, jemljite to njegovo znanje z rezervo. Študija, ki sta jo izvedla Justin Kruger in David Dunning, je pokazala, da je pri tistih, ki imajo najnižje ocene na testih inteligence, večja verjetnost, da bodo precenili svoje sposobnosti in inteligenco. Po drugi strani pa tisti, ki so imeli najvišje ocene, sprejemajo dejstvo, da ne vedo vsega in se tega ne sramujejo, piše mondo.rs.