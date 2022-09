Tako si povrnemo izgubljeno moč

Tako pri nas kot po svetu se v zadnjih dveh letih vse vrti okoli novega koronavirusa. To pomeni, da veliko ljudi zboli, nekateri žal tudi za hujšo obliko bolezni. Za vse, še posebno pa tiste, ki okužbo prebolevajo doma, je zelo pomembna skrb za imunski sistem oziroma krepitev odpornosti.





Naj vas mraz ne odvrne od gibanja. FOTO: Leon Vidic

Imunski sistem je zapleten sestav organov, celic in molekul, ki naše telo branijo pred okužbami. Zanj moramo skrbeti že prej. Vsak dan vsaj eno uro namenimo rekreaciji: gremo na daljši sprehod, zavijemo na bližji hrib. Lahko obiščemo fitnes ali katero drugo obliko rekreacije. Hkrati se je treba izogibati stresnim situacijam, če pa se jim nikakor ne moremo izogniti, po prihodu iz službe doma izvajajmo različne sprostitvene tehnike, tudi jogo. Zvečer se prej odpravimo spat, saj je dober in dolg spanec (8 ur) najboljši recept za okrepitev imunskega sistema.

Od korenja do oreškov

Ne pozabimo na ustrezno prehrano. Ta naj ne vsebuje nasičenih maščob, sladkorja, niti z alkoholom ne gre pretiravati. Prav nič pa ne bomo zgrešili, če bomo v prehrano pogosteje dodajali z antioksidanti bogato sadje in zelenjavo.

Uživajmo veliko korenja, paprike, čilija, paradižnika, rdeče čebule, špinače, marelic, manga, za hitro okrepitev imunskega sistema poskrbijo križnice (brokoli, brstični ohrovt, zelje, repa, koleraba, redkev). Izbirajmo hrano, ki je bogata s cinkom (govedina, puranje meso, semenke buč, grah, morska hrana), vitaminom B6 (pivski kvas, orehi, arašidi, neoluščen riž, jajca, oves, zelje), selenom (kokosov in indijski oreh, pšenični kosmiči, tunina, piščančja jetra, jurčki, sojina zrna, čebula, česen) ter magnezijem (motovilec, temna čokolada, fige, žito, banane, fižol, krompir, polnovreden kruh ter seveda mineralna voda).

Imunske celice moramo zavarovati pred oksidacijo, in sicer s pomočjo živil, ki vsebujejo naravna vitamina C (sveža paprika, aceroli, šipek, hren, zelje, kivi) in E (olje pšeničnih kalčkov, mandlji, sončnično olje, lešniki, orehi). Protivnetno delujejo maščobne kisline omega-3 (živalske so v ribah, rastlinske pa v avokadu, lanenih semenih, orehih in orehovem olju, v ričkovem ali totrovem olju).

Povrnimo telesu moč

Da bi s prehrano v telo vnesli čim več antioksidantov, velja poudariti, da morata biti sadje in zelenjava sveža ali globoko zamrznjena, saj se le tako ohranijo te zelo pomembne snovi. Če posegamo le po konzervirani, predelani ali kuhani zelenjavi ali sadju, si prav velike koristi antioksidantov ne moremo obetati. Dobro je poseči tudi po česnu, saj ta, kažejo raziskave, vsebuje največ antioksidantov. Ti so sicer tudi v morski hrani (sardele, skuše) in hrani živalskega izvora.

Pri okrevanju po bolezni je zelo pomembno, da jemo in pijemo več kot običajno. Na ta način namreč krepimo imunski sistem in telesu pomagamo, da dobi nazaj izgubljeno moč. Britanski strokovnjaki pravijo, da nikakor ne gre pozabiti na hrano, bogato z ogljikovimi hidrati in proteini. Tako na primer na kos polnozrnatega kruha namažimo skuto in jo obložimo s kosom lososa. Strokovnjaki so si edini, da je najbolje uživati hrano, ki je značilna za t. i. mediteransko dieto.