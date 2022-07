Povrnimo koži izgubljeno vlago

Poletje nam prinese številne užitke, obenem pa tudi kup preglavic. Znano je namreč, da lahko sonce in veter izsušita kožo in lase, morska sol in klor pa prav tako dodata svoje. Krhki, suhi lasje, z barvo, ki je daleč od sijoče, in razcepljenimi konicami zahtevajo prav posebno regeneracijo, še veliko bolj pa je ogrožena naša koža, ki jo preprosto moramo zaščiti pred škodljivim UV-sevanjem pa tudi drugimi dejavniki.

Nikar z vročo vodo

»Zaradi znojenja je lasišče v poletnih mesecih razdraženo, k temu še dodatno pripomorejo pretirano izpostavljanje UV-žarkom, sol, klor in kemikalije iz neprimerne kozmetike za ta letni čas,« svari mag, Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Če las ne želimo šamponirati vsak večer, jih kljub vsemu po kopanju v morju speremo s sladko vodo. Naše babice so prisegale na šampon z izvlečkom koprive, danes je na voljo več izdelkov, zato izberemo pravega za svoj tip las in lasišča. Tudi za kožo je poletje najbolj obremenjujoče obdobje. Izpostavljena je UV-sevanju, vetru, slani vodi, vročini in klimatiziranim prostorom. Poleti izgublja vlago, tudi zaradi pogostejšega prhanja zavoljo intenzivnejšega znojenja. Žleze lojnice se na pomanjkanje vlage odzovejo tako, da začnejo delovati močneje, pojavijo se akne.«

Poleti si privoščimo obilo sadja in zelenjave, pijemo veliko vode, opustimo kajenje, in koža nam bo hvaležna.

Videz kože lahko dodatno poslabšajo še mastna sredstva za zaščito pred soncem. Škodljive učinke pogostega prhanja blažimo tako, da ne uporabljamo vroče vode, umijemo se hitro, milo pa nanesemo le na določene predele telesa. Nujno naj sledi nega z vlažilnim losjonom! »Vlaženje, vlaženje in še enkrat vlaženje. Poleg nege od zunaj je pomembna tudi nega od znotraj. Poleti si privoščimo obilo sadja in zelenjave, pijemo veliko vode, opustimo kajenje, in koža nam bo hvaležna. Za razvajanje si lahko pripravimo domačo masko za obraz. Uporabimo sadje, ki ga trenutno imamo doma. Zmečkano lahko zmešamo z malo skute ali jogurta ter nanesemo za nekaj minut na očiščen obraz, nato pa speremo z obilo vode,« priporoča sogovornica in ponudi nekaj nasvetov še za sijoče lase: »Zaščitimo jih s klobukom. Ne samo da je modni dodatek, med intenzivnim sončenjem tudi varuje lase pred UV-žarki. Seveda kljub vsemu na lase nanesimo preparat za nego z zaščitnim faktorjem. Sončna svetloba namreč povzroči, da v laseh fotooksidira melanin, zaradi katerega so lasje obarvani in jih ščiti tudi pred poškodbami. Da bodo lasje ostali prožni, močni in obdržali sijaj, je treba zanje poskrbeti. Veliko lahko naredimo z zdravo prehrano, na dopustu pa jim ponudimo še več skrbne nege.«

Kožo poleti močno obremenjuje UV-sevanje. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Lasje, ki so bili izpostavljeni morski soli in kloru, so resda bolj ukrotljivi za urejanje poletne pričeske, a obenem to pomeni veliko opustošenje zanje, sklene predsednica Lekarniške zbornice: »Če se jim izgubljena vlaga ne povrne, lasje postanejo dehidrirani in zelo suhi. Preden zaplavamo v bazenu, jih splaknemo pod hladno vodo. Ko bodo absorbirali vlago, bomo omejili absorpcijo škodljivega klora. Uporabljamo pršila za poletno nego las, saj vsebujejo zaščitne UV-filtre ter zaščito pred soljo in klorirano vodo. Na lase lahko brez težav nanesemo suha olja s SPF-faktorji, ki jih uporabljamo za zaščito kože.«