Povečajte pretok energije

Akupresura harmonizacijskih točk omogoča uravnoteženo oskrbo telesa z energijo, pravijo alternativni zdravilci. Gre za začetne in končne točke energijskih kanalov na prehodu med posameznimi meridiani. Če nam na primer grozi, da bo zaradi presežka energije v našem sistemu nastala blokada, jo spodbujanje omenjenih točk pomaga odvesti, v primeru njenega pomanjkanja pa dovesti. Masažo harmonizacijskih točk je zato priporočljivo izvajati vsak dan.

S tem boste prav tako povečali telesno odpornost in okrepili imunski sistem. Na dlaneh najdemo točke v notranjih in zunanjih kotih obnohtnih gub vseh prstov rok, na stopalih pa ležijo v kotih gub nožnih prstov, in to vse razen ledvičnega meridiana − točka zanj je na sredini podplata. Aktivirate jih drugo za drugo, začenši z mezincem desne roke, nato pa še vse zapovrstjo na desni in nato še levi roki. Nato preidite na točko na desnem podplatu in točke na prstih desne noge od mezinca dalje. Ponovite od dva- do trikrat na teden pred spanjem.