Potrjena nova mutacija koronavirusa: kako nevarna je in kako hitro se širi?

Virologi s Pasteurjevega inštituta v Parizu so sekvencirali genom nove različice koronavirusa, imenovane deltakron. V Franciji, kje so ga uradno registrirali, so že zabeležili več primerov novega seva.

Kaj je deltakron (ali rekombinantna AY.4/BA.1)?

Deltakron vsebuje mutacije sevov delta in omikron, ugotovljeno pa je bilo, da se brez dvoma razlikuje od drugih do zdaj poznanih sevov. Osnova tega seva je delta, medtem ko je 'konica', del, ki se pritrdi na gostiteljsko celico, omikron. Takšni sevi se pojavijo, ko je oseba hkrati okužena z delto in omikronom, kar vodi v skupno razmnoževanje virusnih celic. »Ta mutacija je bila pričakovana glede na intenzivno širjenje tako omikrona kot delte,« je povedala Maria Van Kerkhove iz Svetovne zdravstvene organizacije.

Zadnji podatki o okužbah V nedeljo so v Sloveniji ob 724 PCR-testih in 4445 hitrih antigenskih testih potrdili 907 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 25.910 primerov aktivnih okužb, kar je 254 več kot dan prej. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 174 bolnikov, na intenzivnih 59. Na navadnih oddelkih sta zaradi covida-19 trenutno hospitalizirana dva bolnika več kot dan prej, na intenzivnih oddelkih pa je zaradi covida-19 hospitaliziranih pet bolnikov manj, je na Twitterju sporočilo ministrstvo za zdravje. Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je sicer 384, kar je osem manj kot dan prej. Na navadnih oddelkih je še 140 bolnikov s covidom-19, na intenzivnih pa je takšnih še 11. Umrlo je pet bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo, je še navedlo ministrstvo.

Kako nevaren je in kako hitro se širi?

Delta sev povzroča težjo klinično sliko, medtem ko je omikron bolj nalezljiv in prenosljiv. Sev, ki je kombinacija teh dveh, marsikoga skrbi, spodbudno pa je, da je velik del populacije planeta imuniziran s cepljenjem ali predhodno boleznijo. To potrjuje relativno majhno število prijavljenih primerov deltakrona. Do zdaj so ga poleg Francije zaznali še v Ameriki, na Nizozemskem in Danskem. Van Kerkhovova pravi, da so na mestih, kjer so našli deltakron, stopnje te detekcije zelo nizke. Prav tako je potrdila, da niso opazili nikakršne spremembe v resnosti seva in da bodo študije še naprej spremljale njegove učinke.