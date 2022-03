Potrebujemo smeh, ne alkohola

Registrirana poraba alkohola je v letu 2020 v Sloveniji znašala kar 9,8 litra čistega alkohola: to pomeni, da je vsak prebivalec, starejši od 15 let, v povprečju v tistem letu spil 81 litrov piva, 42 litrov vina in tri litre žgane pijače. Srhljiva statistika prinaša srhljive posledice, številke namreč kažejo, da zloraba alkohola vsako leto povzroči 1500 prometnih nesreč, ki praviloma prinašajo hude poškodbe, invalidnost, smrt in zaznamujejo mnogo družin.

Letošnja ambasadorja sta stand up komika Uroš Kuzman in Aleš Novak.

Začne se v družini

Vsak dan zaradi vzrokov, povezanih izključno s pitjem alkohola, umrejo tri osebe, s pitjem alkohola pa so povezani tudi mnogi stroški države, ti so v obdobju 2012–2016 na letni ravni v povprečju znašali kar 228 milijonov evrov. Vzrokov za opustitev smrtno nevarne razvade je tako nemalo: na to nas opozarja zdravje, na to opozarjajo razmere na cestah pa tudi številne družine, ki so žrtve zlorabe alkohola. Tradicionalna preventivna akcija 40 dni brez alkohola je tako znova v polnem zagonu, začela pa se je na minulo pepelnično sredo, ob začetku 40-dnevnega posta pred veliko nočjo. Akcija v organizaciji Slovenske karitas nosi ime Smej se, potekala bo do 16. aprila in je že 17. po vrsti, generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič pa je poudaril, da se problem alkoholiziranosti začne v družini. Vendar alkohol ni potreben za življenje kakor telesno in duševno zdravje, ki pa ju krepi prav veselje, zatorej letos sodelujoče pozivajo k smehu.

Kot je poudaril direktor Javne agencije RS za varnost prometa, alkohol ni kriv za prometno nesrečo, ampak je odgovoren človek, ki pijan sede za volan ali na kolo oziroma motor in povzroči nesrečo. Pristavil je, da so bili lani vsi povzročitelji smrtnih prometnih nesreč moški, stari od 45 do 64 let; kar četrtina povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč pod vplivom alkohola je imela vozniški staž nad 31 let. Najmlajši smrtni žrtvi sta bila mladostnika, stara 15 in 16 let; oba sta bila pod vplivom alkohola in sta nesrečo tudi povzročila. Vsi, ki so uživali psihoaktivne snovi, naj se ne podajajo v promet, ampak si zagotovijo varen prevoz domov, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravjepa je opozorila, da je poleg registrirane porabe alkohola nujno upoštevati tudi neregistrirano porabo, ki izhaja iz domače proizvodnje alkoholnih pijač in končno številko poveča še za petino. Akcija 40 dni brez alkohola je tako priložnost za vse, da ugotovimo prednosti neuživanja alkoholnih pijač. Na NIJZ so opravili projekt Sopa, pri katerem je sodelovalo 300 strokovnjakov zdravstvenih domov in centrov za socialno delo v 18 lokalnih okoljih: na poti zmanjšanja ali opuščanja pitja so nagovorili skoraj 50.000 ljudi, obravnavali 4000 posameznikov, ki pijejo tvegano ali škodljivo, ter jih 943 uspešno podprli v smeri zmanjšanja ali opustitve pitja alkohola. Delo bodo nadaljevali, saj se bo pristop podpore še letos razširil na vse obstoječe centre za krepitev zdravja in zdravstveno vzgojne centre v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji.