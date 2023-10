Potepanje po Plitviških jezerih

Hrvaška se ponaša z osmimi narodnimi parki, med katerimi so Plitviška jezera v Liki njihov najstarejši in obenem največji park. Zaščitili so jih že 8. aprila 1949, trideset let pozneje, 26. oktobra 1979, pa so park vpisali tudi na Unescov seznam svetovne dediščine. Območje jezer sredi bukovih gozdov meri 192 kvadratnih kilometrov.

Psom je vstop v narodni park dovoljen, a morajo biti na povodcu.

Gornja in spodnja jezera

Park sestavlja šestnajst jezer v modrozelenih barvah, v katerih se zrcalijo gosti gozdovi na obronkih Male Kapele in Plješivice. Jezera se v slapovih zlivajo drugo v drugo in ustvarjajo povezano celoto. Delijo se na gornja (Prošćansko jezero, Ciganovac, Okrugljak, Batinovac, Veliko jezero, Malo jezero, Vir, Golovac, Milino jezero, Jezerce, Burgeti in Kozjak) in spodnja (Milanovac, Gavanovac, Kuleđerovac in Novakovića Brod). Najvišje je Prošćansko jezero (na 639 metrih nadmorske višine), najnižje pa Novakovića Brod (503 metri nad morjem). Od najvišje ležečega, ki se napaja iz Bijele in Crne rijeke, se vrstijo jezera različnih velikosti, globin, barv in oblik. Ko pa se voda najnižjega, Novaković Broda, ki padajo okrog 30 metrov globoko, začne stekati z vodo Plitviškega potoka, ki pada v Velikem slapu okoli 78 metrov globoko, nastane tok reke Korane.



Kaluđerovo jezero je eno od šestnajstih jezer Narodnega parka Plitvice. FOTO: Blaž Kondža

Gornja jezera so med seboj ločena z dolomitnimi pregradami, ki z ustvarjanjem vedno novih plasti lehnjaka rastejo v višino. Lehnjak se kopiči prav na mestih, kjer voda pada v nižje jezero. Spodnja jezera pa so nastala s porušitvijo svodov v podzemnih jamah, skozi katere se je pretakala voda gornjih jezer. Zdaj je ob njih 14 podzemnih jam v apnenčastih stenah in šest jam v stenah iz lehnjaka.

Vhod v park

Za obisk parka potrebujemo vstopnico, ki jo lahko kupimo na kraju samem ali prek spleta. Priporočamo spletni način, saj tako lažje načrtujemo obisk in se izognemo čakanju pri blagajnah. Te so pri obeh glavnih vhodih kot tudi pri pomožnem vhodu Flora. Zaradi velikega navala obiskovalcev so se v parku odločili, da omejijo število vstopnic, ki jih prodajo za določeno uro v dnevu. Tako ob nakupu izberemo uro prihoda – če zamudimo, nas ne bodo spustili naprej. Glede na našo poletno izkušnjo bi svetovali, da obisk začnete v zgodnjih dopoldanskih urah. Dodajmo, da poleg enodnevnih vstopnic prodajajo tudi dvodnevne; če ostanete na destinaciji več dni in prebivate v kateri od nastanitev, ki so v lasti parka, vam bodo enodnevne vstopnice po potrebi podaljšali.

Koristne informacije o NP Plitviška jezera Cenik celodnevnih vstopnic nizka sezona 1. 1.–31. 3. in 1. 11.–31. 12. odrasli 10 evrov otroci od 7. do 18. leta 4,50 evra otroci do 7. leta brezplačno srednja sezona 1. 4.–31. 5. in 1. 10.–31. 10. odrasli 23,50 evra otroci od 7. do 18. leta 6,50 evra otroci do 7. leta brezplačno visoka sezona 1. 6.–30. 9. odrasli 40 evrov otroci od 7. do 18. leta 15 evrov otroci do 7. leta brezplačno spletni naslov: https://np-plitvicka-jezera.hr Psom je vstop v narodni park dovoljen, a morajo biti na povodcu.

Sprehod po parku

Vstopnica nam omogoča tudi uporabo ladjic in vlakcev, ki vozijo po parku, prav tako smo nezgodno zavarovani. Le parkirnina ni vključena v ceno. Za najboljše doživetje priporočamo vstop pri severnem vhodu, vhodu 1, kjer se nam bo kmalu odprl razgled na po našem mnenju najlepši del parka – mogočni Veliki slap.

Veliki slap je z 78 metri najvišji slap na Hrvaškem. FOTO: Blaž Kondža

Ob jezerih je speljanih okoli 22 kilometrov sprehajalnih poti – mnoge potekajo po lesenih stezah in mostičkih – in 36 kilometrov planinskih stez. Za lažjo orientacijo imamo na voljo kar osem vnaprej določenih programov obiska jezerskega dela parka. Poti so označene s smerokazi in črkami programov. Mi smo najprej izbrali program C, a ko se je izkazalo, da bomo na prevoz s prvo električno ladjico čez jezero čakali več kot uro na žgočem poletnem soncu, smo se po krajšem okrepčilu preprosto obrnili in šli nazaj na izhodišče. Če imate malo časa, menimo, da je obisk po programu A dobra odločitev.

Celodnevni pohod

Če vam čas in telesna pripravljenost dopuščata, pa svetujemo celodnevni program K. Šest do osem ur, odvisno od tempa, bomo porabili za obhod večine jezer v dolžini dobrih 18 kilometrov. Pohodniško obarvan ogled lahko začnemo pri vhodu 1, kjer se najprej spustimo do spodnjih jezer in Velikega slapa. Sledi pohod po kanjonu spodnjih jezer, po zahodnem bregu jezera Kozjak. Sledi vzpon na vzpetino Stubica, kjer se nam s Tomićeve razgledne točke odpre prečudovit razgled na Ciginovec in Prošćansko jezero. Ob vračanju bomo uživali v sprehajanju ob prelepih zgornjih jezerih in vzhodnem bregu Kozjaka, kamor bomo prišli s kratko plovbo. Sledi hoja po vzhodni strani kanjona spodnjih jezer do izhodišča pri vhodu 1.

Gostinska ponudba v NP Plitvice je raznolika. FOTO: Blaž Kondža

Bogata flora in favna

Narodni park Plitvice ni očarljiv le zaradi svojih jezer in slapov, temveč tudi zaradi pestre flore in favne. Gre za pravo naravno zatočišče, kjer lahko opazujete živali in rastline, kako sobivajo v svojem naravnem okolju.

Na voljo so tudi različne aktivnosti, primerne za vsakega obiskovalca. Sprehajanje, kolesarjenje in čolnarjenje so samo nekatere izmed možnosti za raziskovanje tega čarobnega kraja. Tudi fotografi bodo našli obilo priložnosti za zajemanje osupljivih prizorov ne glede na letni čas.