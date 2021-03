Pot do samodiscipline

Če se sicer prehranjujete zdravo, občasen krof ne bo škodil. FOTO: Adrian825/Getty Images

Januar je mesec, ki ga dočakamo z zaobljubami – da bomo letos res pojedli manj sladkega, manj mastnega, začeli prav zares telovaditi ... In če se ob začetku meseca še držimo, počasi naša motivacija upada, zaobljube pozabljamo. Ste vedeli, da kar 80 odstotkov novoletnih zaobljub neslavno propade že do drugega tedna februarja? Le kaj torej potrebujemo, da nam bo uspelo zdržati dlje?Zavedati se morate, da je vse v glavi. Um je tisti, ki vam bo pomagal do na primer izklesane postave. Upoštevati je treba tudi stres, ki ga povzroča kakršna koli sprememba. A sleherni razlog za odnehanje tiči v pomanjkanju samodiscipline. Da bi jo dobili, moramo delati prav tisto, česar ne maramo oziroma nam je težko, in se zavestno pripraviti do aktivnosti, ki nam sicer povzročajo nelagodje. Samodisciplina je kot mišica: z njo moramo delati, jo razvijati. In nikakor obupati in odnehati, ker je tako pač laže.Za začetek si zadajte male naloge, ki bodo pozitivno vplivale na samodisciplino. Če niste nič telesno dejavni, si ne boste rekli, da boste vsak dan tekli, ampak da boste šli vsak dan na sprehod. Če bi radi imeli bolj urejen dom, sklenite, da boste posodo pomili takoj po kosilu. Sklenite pogodbo sami s sabo in ne pozabite biti optimistični, čestitajte si za uspešno opravljeno delo, sčasoma pa si postavljajte zahtevnejše naloge.Bodite pripravljeni na morebiten upad motivacije, in sicer z dobrim načrtovanjem. Naj pametni telefon postane vaš osebni asistent: zapišite si vse obveznosti, vključite tudi telesno dejavnost. Raziskave kažejo, da gibanje vsaj trikrat na teden niža tveganje za razvoj depresije za 30 odstotkov. In ne pozabite: če ste začetnik, boste potrebovali nekaj tednov, da vam bo prešlo v kri. Če zjutraj niste v naglici, telovadite zjutraj, deset minut. Naj se sliši še tako oguljeno, a prav zares si vzemite čas zase, deset minut na dan, morda zvečer, pred spanjem, ali po koncu službe. Vsak potrebuje čas, v katerem si bo napolnil baterije in se odmaknil od obveznosti. Tako se boste sprostili in obenem blažili stres.Osredotočite se na krepitev svojih prednosti in jih modro uporabljajte, namesto da se osredotočate na pomanjkljivosti. In ker se iz napak učimo, ne izpustite prilike za analizo nečesa, v čemer vam ni uspelo. Ugotovite, kaj je šlo narobe: zakaj ste prenehali telovaditi, hujšati, zakaj ste po mesecih nekajenja prižgali cigareto, kupili še en par čevljev ali torbico ... Ni drama, če enkrat izpustite telovadbo, sprehod, če pojeste krof ali kos torte, pazite le, da naslednji dan zavihate rokave in zgrabite uteži, kolebnico, kolo in se spravite v tek.