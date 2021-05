Včasih je v poplavi nasvetov za dolgo in zdravo življenje kar težko izbrati prave. Ko gre za nasvete o zdravi prehrani, ni nič drugače, velja pa tudi v tem primeru, da so preproste stvari najboljše. Dokaz je formula strokovnjakov harvardske šole za javno zdravje. ​Pet na dan To pomeni, da si za dolgo in zdravo življenje vsak dan privoščite dva zalogaja sadja in tri zalogaje zelenjave. Nasvet je zasnovan na podlagi rezultatov obsežnih raziskav, ki so v obdobju 30 let skupno vključevale 100.000 moških in žensk ter so se osredotočale na njihove prehrambne navade. »Tolikšna količina sadja in zelenjave zagotavlja največjo korist z vidika preventive pred kroničnimi boleznimi in je relativno dostopna za večino ljudi,« je dejal epidemiolog, nutricionist in profesor na univerzi Dong D. Wang. Študija je pokazala še, da večje količine sadja in zelenjave nimajo večjega učinka od priporočenih. Koliko pa znaša en zalogaj? Zalogaj sadja je denimo eno jabolko, zalogaj zelenjave pa že polovica paprike. So pa strokovnjaki izpostavili, da nekateri plodovi narave po učinkih na zdravje prekašajo druge. Med najučinkovitejše sodijo ohrovt, brokoli, korenje, jagodičevje in agrumi, na dnu lestvice pa sta denimo koruza in krompir, kar pa ne pomeni, da nista zdrava.

