Tisti, ki si vsako leto decembra naredijo seznam zaobljub, ki se jih bodo držali v novem letu, po navadi mednje uvrstijo več gibanja, vsaj redne aktivne sprehode in pohode, če si že ne kupijo vstopnice za fitnes ali katero drugo organizirano vadbo.

Da vadimo, ni treba niti od doma. FOTO: Shutterstock/Getty Images

O čem je treba razmisliti, na kaj je treba biti pozoren, da ne bomo odnehali po dveh, treh tednih? Za začetek – postavimo si realne cilje. Če si bomo zadali, da bomo shujšali za 10 kg, kazalci na tehtnici pa se po nekaj tednih nikamor ne premaknejo, morda se celo navzgor, je velika verjetnost, da bomo vrgli puško v koruzo in se tolažili z vsebino hladilnika ali predala s sladkarijami. Cilji naj bodo dolgoročnejši, npr. več kondicije, boljše počutje zaradi redne vadbe, več moči za denimo dvigovanje otrok itd. Če doslej nismo migali, je napredek že, če se bomo enkrat na teden povzpeli na bližnji hrib.

Druga stvar je (ne)potrpežljivost: nič ni čez noč, in če že dolgo nismo bili aktivni, ne moremo pričakovati drastične spremembe v enem mesecu. Narediti moramo premišljen načrt, najbolje s strokovnjakom, torej katera vadba nam je najbližja, kako pogosto se je bomo lotili, s katerim drugim gibanjem jo bomo kombinirali …

Kogar skrbi pomanjkanje motivacije, naj izbere skupinsko vadbo in jo vnaprej plača.

Ključna je vrsta vadbe – težko si v fitnesu predstavljamo nekoga, ki ljubi gibanje na svežem zraku, uživa v razgledih z vzpetin in zbira žige s planinskih postojank. Seveda velja obratno, zaprisežen zapečkar si pač ne bo zadal, da bo vsak mesec osvojil nekaj novih vrhov, kajne? Tisti, ki jih skrbi pomanjkanje motivacije, naj izberejo katero skupinsko vadbo in jo vnaprej plačajo – nova prijateljstva v dvorani, plačana vadnina, sporočilo prijateljice, ali se zvečer vidimo na pilatesu, vse to vas lahko spodbudi, da se odpravite od doma.

Pa niti od doma ni treba, da vadimo – youtube je poln najrazličnejših programov, trenerjev, ki ponujajo vadbe, lahko za moč, kardio, jogo, kar komu odgovarja. V zadnjem dobrem letu, odkar nam življenje kroji novi koronavirus, imamo na voljo tudi t. i. spletne vadbe prek zooma. Vadimo doma, v zavetju dnevne sobe, lahko v živo skupaj s trenerjem ali naredimo program po posnetku, ko pač utegnemo. Izgovorov niti za tiste, ki se zvečer ne bi odpravili ven v temo in mraz, ni.

Vsakdo si bo malce lažje nadel oblačila za vadbo, če bo kakšen športni kos nov. Če vas ni uslišal ne Božiček ne dedek Mraz, si sami privoščite nov par športnih copat ali trenutno tako popularne pajkice, zakaj ne? Ja, zadajmo si, da bomo več migali, pa ni nujno s 1. januarjem, začnimo danes! Kdo drug bo skrbel za naše telo, če ne bomo sami? Vadba je zanj najlepše darilo.