Post ni za vsakogar

Decembrskih zabav in številnih druženj letos ne bo, na bogato obložene mize pa se vsekakor lahko zanesemo. Še več, praznovanja v krogu najožje družine bodo letos v kulinaričnem pogledu verjetno še razkošnejša, s hrano bodo mnogi zapolnjevali vrzel, ki so jo povzročili ukrepi za zajezitev okužb, a hrana, radi pozabljamo, ni zdrava tolažba.»Pogosto se med prazniki soočamo s prenajedanjem, predvsem s težko hrano, in s prevelikimi količinami alkoholnih pijač,« opozarja mag., mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Hrana je pogosto bogata z nasičenimi maščobami, s soljo in sladkorjem. Vse to je zelo obremenjujoče za telo. Tako fizično kot psihološko. Dejstvo je, da s prenajedanjem pridobivamo težo, zaradi tega pa se tudi slabše počutimo. Ravno v prazničnem obdobju pridobimo glede na vse leto največ kilogramov, lahko tudi do tri. Vse to prinaša tudi veliko tveganje za preobremenitev želodca in jeter, decembrsko vdajanje pregreham pa lahko med drugim poslabša stanje številnih drugih, predvsem kroničnih bolezni.«Zmernost pri jedači in pijači je seveda pomembna vse leto, ne le decembra, zato naj bo naša zaobljuba na najdaljšo noč v letu predvsem ta, da bomo že jutri začeli nove navade. Najbolje že v trgovini, potem pa pri mizi, nikoli ne smemo pozabiti na reden in zadosten vnos sadja in zelenjave, ki sta ključna za učinkovito prebavo, obenem pa energijsko in hranilno uravnotežita obrok, pojasnjuje sogovornica: »Tako imamo manjšo potrebo, da bi pojedli še kaj drugega. Zmernost je izjemnega pomena tudi pri uživanju alkoholnih pijač. Čezmerno uživanje alkohola ima škodljive učinke na zdravje, ena od posledic pa je lahko tudi nabiranje maščobnih oblog na telesu. Alkoholne pijače so namreč tudi zelo kalorične.«Če smo se v minulih dneh vdajali decembrskim dobrotam, smo skoraj zagotovo doživeli katero od nevšečnosti, kot so želodčne težave, krči, napihnjenost, zaprtje ali driska in sploh upad energije ter slabo počutje, tisti, ki ste uživali preveč ogljikovih hidratov, ste nevarno obremenili trebušno slinavko, ki je tako morala sproščati več inzulina kot običajno, pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije in poudarja, naj nam bo vodilo pri prehranjevanju vedno zmernost: »Na jedilniku naj bodo prisotni zelenjava, sadje in izdelki iz polnovrednih žit. Le tako bomo zaužili dovolj vitaminov in mineralov ter zlasti dovolj vlaknin. Naša prebava nam bo hvaležna. Zdravi obroki, pripravljeni iz polnovrednih živil, so lahko še okusnejši kot tisti, ki vsebujejo veliko enostavnih sladkorjev in maščob.«Ključen dejavnik pri ohranjanju zdravega ravnovesja je tudi gibanje, ki občutno zmanjšuje nevarnost za pojav bolezni srca in ožilja, znižuje krvni tlak in raven holesterola ter zmanjšuje možnost za smrtno nevarne srčno-žilne dogodke, kot sta možganska kap in infarkt: »Redno gibanje zmanjša tudi tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, raka na dojki in prostati. Telesna aktivnost ohranja zdravje mišic in skeleta. Poleg prehrane je gibanje najpomembnejše za zdravo ravnovesje v telesu. Gibanje, na primer sprehod, na svežem zraku je dobra zaščita tudi pred virusnimi obolenji, ki so značilna za ta letni čas.«Kljub vsem dobronamernim opozorilom pa se je marsikdo decembra čezmerno vdajal dobrotam, januarja pa za svoje telo načrtuje temeljito čiščenje. In kaj sogovornica meni o tako priljubljenem razstrupljanju? »Razlogi, da se nekdo odloči za postenje in razstrupljanje, so lahko različni in vključujejo težnjo po izgubi telesne mase, izboljšanju zdravja ali počutja in zdravljenju bolezni. Postenje je tako prostovoljna oblika vsakega posameznika, ki je iz leta v leto čedalje bolj priljubljena. Naj opozorim, post ni primeren za vsakega, lahko tudi ogroža zdravje.«