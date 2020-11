Poskrbite za dobro voljo v domači pisarni

Tudi pri delu od doma lahko doživljamo stres. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Dan si organizirajte tako, da boste vsaj pol ure preživeli zunaj, na zraku.

Na milijone ljudi z vsega sveta je letos prvič potrebovalo domačo pisarno, ja, prav imate, zaradi novega koronavirusa se je spremenil tudi način dela. Nekateri so v delovno spremenili kuhinjsko mizo, tudi kavne mizice so postale delovna površina. A nekateri se morda nikoli več ne bodo vrnili v pisarno, vsaj ne v takem obsegu kot pred pandemijo.Ta vpliva na vse aspekte našega življenja, tudi na duševno stanje, čeprav se morda ne zdi tako, je tudi delo doma stresno, več je depresije. Tudi pri nas. Ljudje se na telefon za psihološko podporo najpogosteje obračajo zaradi različnih čustvenih težav (strahu, negotovosti, paničnih napadov), stisk, ki so povezane s šolo ali službo, medosebnimi odnosi, nekateri iščejo nasvete za samopomoč ali pokličejo, ker so osamljeni in potrebujejo pogovor, so nam sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.»Epidemija in povezani ukrepi najbolj vplivajo na tiste skupine prebivalstva, katerih življenjske okoliščine se najbolj spremenijo.« V prvi polovici leta 2020 je bil zaznan porast števila predpisanih receptov za antidepresive ter števila oseb, ki so prejele vsaj en recept za antidepresive med marcem in majem 2020, vendar ne moremo govoriti o množičnem predpisovanju teh zdravil, saj je aprila antidepresive prejelo 2,4 odstotka populacije, maja pa trije odstotki, so povedali na NIJZ: »Težko je enoznačno strokovno utemeljiti, zakaj se je pojavil porast predpisanih antidepresivov. Težke razmere so verjetno vplivale tudi na psihično stanje posameznikov.«In kako si pomagamo, da bomo doma bolj zadovoljni? Spustimo v prostor svetlobo, potrebujemo sonce, tako kot svež zrak in dostop do narave, parkov. Zaradi sončne svetlobe možgani začnejo sproščati serotonin, hormon, zaradi katerega smo bolj umirjeni in osredotočeni, bolj veseli, boljše volje, manjša je anksioznost.Poskrbite za čim manj hrupa v delovnem okolju, če se mu nikakor ne morete ogniti, na primer tistemu s prometne ceste, si omislite čepke za ušesa, nekaj zvokov bodo udušile tudi zavese in preproge. Je prostor, v katerem delate, poln krame? Raziskave kažejo, da to dviga raven kortizola, stresnega hormona; občasno povišan kortizol je okej, kronično visoka raven pa je povezana z anksioznostjo, depresijo, glavoboli, motnjami spanja. Če vse dni delate od doma, se verjetno manj gibate, kot ste se, ko ste še hodili v službo.Če se premikate le iz spalnice v delovno sobo, je to absolutno premalo: telesna aktivnost namreč ne ohranja le fizičnega zdravja, ampak tudi duševno. Če lahko, del delovnega dne stojte, del pa sedite, vsako uro se malo sprehodite in si dan organizirajte tako, da boste vsaj pol ure zunaj, na zraku, v naravi. Ker ta niža krvni tlak, anksioznost, stres, si jo pripeljite v dom, s sobnimi rastlinami.