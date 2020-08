Poskrbimo zase, to so vaje za vitke in lepe noge

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Rame, boki in kolena naj bodo poravnani. FOTO: Fizkes/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Počep, tudi s poskokom, naj bo na dnevnem redu. FOTO: Deagreez/Getty Images

Le katera ženska ne bi rada imela lepih, vitkih in ravno prav mišičastih nog brez neuglednega celulita in mlahavih stegen? Poleg trebuha in zadnjice so prav noge tiste, na katerih se nabira maščoba, te pa se je zelo težko znebiti. A je mogoče, z voljo, pa seveda zdravo prehrano in vadbo, redno, najmanj trikrat na teden je treba narediti vaje za noge, in rezultat bo slej kot prej tu. Vaje za oblikovanje nog, roko na srce, bolj potrebujejo ženske kot moški. Zavedati se je seveda treba, da samo vaje ne bodo dovolj, potrebna je še zdrava nizkokalorična prehrana, predvsem je treba izločiti mastne in sladke jedi, te nadomestimo s sadjem in zelenjavo. Če vadite v domači dnevni sobi, bodite bosi in ne zanemarite morebitne bolečine, nelagodja, škripanja v sklepih.Začnimo s počepi, ki so super tudi za zadnjico, delate jih lahko v kuhinji ali dnevni sobi, zjutraj, opoldne in zvečer. Začetni položaj je razkoračna stoja, torej stopala so v širini ramen, potem se spustite v počep, ves čas pazite, da je hrbet poravnan. Počepe delamo z lastno težo, v roke pa lahko vzamemo utež in jo dvignemo pred prsi. Ste že poskusile počepe na eni nogi? Najprej poskusimo počep naprej. Stojte vzravnano, stopala so v širini ramen, roke iztegnite v višini prsi, eno nogo iztegnjeno dvignite naprej, v zrak, z drugo se spustile v počep. Ponovite desetkrat, potem še z drugo nogo. Zdaj pa poskusimo še počep z nogo nazaj: začnemo v razkoračni stoji, roke so ob telesu; oprite se na eno nogo, drugo pa pokrčite in dvignite nazaj ter se spustite v počep. Ponovite desetkrat, potem pa še z drugo nogo. Če želite, lahko v rokah držite uteži ali plastenke z vodo. Kaj pa poskok iz počepa? Smo v počepu, iz katerega se odrinemo čim bolj visoko, hrbet naj bo raven, pristanemo na prstih. Skačimo eno minuto. Super je tudi izpadni korak, ki krepi mišice nog in zadnjice. Začnite v razkoračni stoji, roke so v bokih, potem z eno nogo stopite naprej tako, da se z drugo s kolenom skoraj dotaknete tal. Ponovite desetkrat, potem še z drugo nogo. Različica je, da zadnjo nogo položite na klop, pručko, nižji stol in se s sprednjo nogo počasi spustite v počep, teža naj bo razporejena po celem stopalu, trup vzravnan, pogled usmerjen naprej. Za še večji izziv v vsaki roki držite utež. Naredite še izpadni korak vstran; stojte v razkoraku, ena noga bo ves čas iztegnjena, z drugo pa se spustite proti tlom, do pravega kota, potem se vrnete v začetni položaj; ponovite 10- do 15-krat z vsako nogo.Tudi dvig bokov oziroma medenice je koristna vaja: ležimo na hrbtu, noge so pokrčene, stopala na tleh v širini bokov. Boke dvignemo tako visoko, da naredimo ravno črto, rame, boki in kolena so poravnani, v položaju stisnemo mišice trebuha in zadnjice ter tako zadržimo, nato se počasi vrnemo v začetni položaj. Različica je z eno dvignjeno nogo: začetni položaj je prej opisan, le da eno nogo pokrčeno dvignemo in dvig bokov opravimo le z eno nogo.