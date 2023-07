Poskrbimo za zdravo hrbtenico

Kako lahko poskrbimo, da bo naša hrbtenica zdrava? Strokovnjaki pravijo, da je pomembno upoštevati nekatera osnovna načela in ob tem skrbeti za redno gibanje. Prva in najpomembnejša je pravilna drža. Med sedenjem, hojo in dvigovanjem bremen moramo ohranjati naravno krivino hrbtenice. Uporaba ergonomskih stolov in vzmetnic ter pravilna postavitev zaslona pri delu za računalnikom so pomembni dejavniki pri vzdrževanju pravilne drže. Poleg tega se moramo izogibati dolgotrajnemu sedenju ali stanju, saj lahko to povzroči napetost in slabo držo. Redno premikanje, raztezanje in odmori med sedenjem so ključni za ohranjanje zdrave hrbtenice.

Leta prinašajo bolečine

S staranjem se lahko pojavijo različne težave. Ena najpogostejših je osteoartritis, degenerativna bolezen sklepov, ki prizadene tudi medvretenčne ploščice. To lahko povzroči bolečino, togost in omejeno gibljivost hrbtenice. Druga pogosta težava je osteoporoza, stanje, pri katerem kosti postanejo krhkejše in bolj dovzetne za zlome. Poleg tega se s staranjem pogosteje pojavljajo bolečine v hrbtu zaradi degenerativnih sprememb v hrbtenici, ki vključujejo izbočenje ali herniacijo medvretenčnih ploščic. Pomembno je, da smo pozorni na zgodnje simptome in se posvetujemo z zdravnikom, če se pojavijo bolečine ali druge težave.

Človeška hrbtenica ima praviloma 33 vretenc; dejansko število se lahko pri posameznikih nekoliko razlikuje zaradi naravnih variacij v strukturi hrbtenice.

Najpogostejše težave s hrbtenico

Osteoartritis je degenerativna bolezen sklepov, ki vpliva tudi na hrbtenico. Pri njej se hrustanec medvretenčnih ploščic obrablja, kar vodi v bolečino, togost in omejeno gibljivost hrbtenice. Simptomi osteoartritisa vključujejo bolečine v hrbtu, otrdelost hrbtenice, zmanjšano gibljivost ter občutek škripanja ali ropotanja med gibanjem hrbtenice. Zdravljenje vključuje uporabo zdravil za lajšanje bolečin, fizikalno terapijo za krepitev mišic in izboljšanje gibljivosti ter včasih kirurške posege, kot je zamenjava sklepa. Osteoporoza je stanje, pri katerem kosti postanejo krhkejše in se zlahka zlomijo. Vpliva tudi na hrbtenico in je lahko vzrok zlomov vretenc. Simptomi vključujejo bolečino v hrbtu, zmanjšano telesno višino zaradi stiskanja vretenc in izgubo gibljivosti. Zdravljenje običajno vključuje kombinacijo zdravil za krepitev kosti, spremembe življenjskega sloga, kot sta zdrava prehrana, bogata s kalcijem in vitaminom D, in telesna vadba za izboljšanje ravnotežja in krepitev mišic, ter redne preglede pri zdravniku. Medvretenčna hernija se pojavi, ko se del medvretenčne ploščice, ki deluje kot blazina med vretenci, izboči ali raztrga.

FOTO: Tom Merton Getty Images

To lahko pritiska na živce ter povzroča bolečino in druge simptome. Simptomi vključujejo bolečino v hrbtu, bolečino, ki se širi v okončine (npr. vzdolž noge pri herniji v ledvenem delu hrbtenice), mravljinčenje, šibkost mišic in omejeno gibljivost. Zdravljenje lahko vključuje konzervativne metode, kot so fizikalna terapija, protibolečinska zdravila, injekcije kortikosteroidov in prilagoditev življenjskega sloga, ter v hudih primerih kirurške posege za odstranitev hernije ali fuzijo vretenc. Spinalna stenoza je zožitev hrbteničnega kanala, zaradi katere nastane pritisk na hrbtenjačo in živce v hrbtenici. Njeni simptomi vključujejo bolečino v hrbtu, otrplost ali šibkost v okončinah, težave pri hoji in omejeno gibljivost. Zdravljenje običajno vključuje fizikalno terapijo, zdravila za lajšanje bolečin, injekcije kortikosteroidov in v nekaterih primerih kirurške posege za razširitev hrbteničnega kanala.

Ne odlašajmo z obiskom zdravnika

Skrb za zdravo hrbtenico je ključnega pomena za ohranjanje splošnega zdravja in kakovosti življenja. S pravilno držo, redno telesno aktivnostjo in izvajanjem vaj za krepitev hrbta lahko zmanjšamo tveganje za težave, povezane s staranjem, ter ohranjamo zdravo hrbtenico. Ne pozabite, da je pri kakršnih koli bolečinah ali težavah priporočljivo poiskati nasvet strokovnjaka, kot je zdravnik ali fizioterapevt, za ustrezno diagnozo in zdravljenje. Z redno skrbjo za hrbtenico lahko ohranjamo gibljivost, moč in zdravje ter tako živimo kakovostno vse do pozne starosti.